Liebes-Überrraschung des Tages: Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sind zusammen

Es ist die Liebes-Überraschung des Tages: Die deutschen Pop-Sternchen Lena Meyer-Landrut und Mark Foster sollen ein Paar sein. Gemeinsam verbrachten die beiden Silvester in einem Hotel in den bayerischen Bergen. Völlig ungeniert sollen die beiden Hand in Hand über die Hotelanlage spaziert sein, wie die BUNTE berichtet.

Mit Freunden und Lenas Mischlingshündin Kiwi soll das Paar ihr Silvester in dem Luxushotel "Bachmair Weissach Spa & Resort" im oberbayerischen Kreuth gefeiert haben. Bereits vor vier Tagen postete die ehemalige Gewinnerin des Eurovision Songcontest Fotos aus den verschneiten Bergen bei Instagram und verabschiedete sich damit bei ihren 3,2 Millionen Followern. "Verabschiede mich hiermit, breche auf zu nem kleinen Social Media detox", schrieb Lena. Ob sie die Zeit wohl lieber mit ihrem neuen Freund Mark verbringen will? Ein offizielles Liebesgeständnis fehlt allerdings noch von beiden.

Mark Forster und Lena Meyer-Landrut kennen sich übrigens schon von ihrer gemeinsamen Zeit in der Jury von "The Voice Kids".