Seit mehr als 3 Monaten ein Paar? Nico Santos bestätigt Liebe von Lena Meyer-Landrut und Mark Forster

Die deutschen Pop-Sternchen Lena Meyer-Landrut und Mark Forster sollen ein Paar sein. Vor etwa einer Woche machte die überraschende Nachricht die Runde, dass die beiden Silvester gemeinsam in einem Hotel in den bayerischen Bergen verbracht haben. Völlig ungeniert sollen sie Hand in Hand über die Hotelanlage spaziert sein, wie die BUNTE berichtete.

Mit Freunden und Lenas Mischlingshündin Kiwi soll das Paar ihr Silvester in dem Luxushotel "Bachmair Weissach Spa & Resort" im oberbayerischen Kreuth gefeiert haben. Bereits vor wenige Tagen zuvor postete die ehemalige Gewinnerin des Eurovision Songcontest Fotos aus den verschneiten Bergen bei Instagram und verabschiedete sich damit bei ihren 3,2 Millionen Followern.

"Verabschiede mich hiermit, breche auf zu nem kleinen Social Media detox", schrieb Lena. Ob sie die Zeit wohl lieber mit ihrem neuen Freund Mark verbringen will? Ein offizielles Liebesgeständnis von einem der beiden könnte also noch etwas auf sich warten lassen. Mark Forster selbst ist nämlich bekannt dafür, sein Privatleben strikt unter Verschluss zu halten.

Nico Santos plaudert aus dem Nähkästchen und bestätigt Liebe zwischen Lena und Mark

Jetzt meldet sich allerdings Nico Santos zu Wort. Der deutsche Musiker, der zuletzt auch mit keiner geringeren als Lena Meyer-Landrut ein Duett sang, plaudert jetzt aus dem Nähkästchen. In einem Interview mit dem Radiosender "104.6 RTL" erzählt der Sänger, dass Lena und Mark tatsächlich ein Paar sind. Auf die Frage des Moderators, ob Lena und Mark bereits seit Sommer 2019 zusammen sind, verneint Nico Santos. "Die war da noch nicht mit ihm zusammen, das kam erst später. Sie hat mir sas so vor drei Monaten oder so gesagt", erzählt Santos. Im Sommer des vergangenen Jahres nahm der Sänger zusammen mit Lena Meyer-Landrut den Song "Better" auf. Seitdem stehen die beiden offenbar auch privat in Kontakt.

Ein offizielles Liebes-Bekenntnis der beiden Pop-Sternchen steht immer noch aus. Während sich "Leni", wie sie von ihrem Team auf Instagram genannt wird, weiterhin eine Social-Media-Pause gönnt, hat sich auch Mark Forster noch nicht zu der möglichen Beziehung geäußert. Ob und wie lange die beiden bereits ein Paar sind, haben die Sänger offiziell noch nicht verlauten lassen.

Mark Forster und Lena Meyer-Landrut schon länger verliebt? Schon vor Monaten zeigten sie sich innig

Die Beiden kennen sich übrigens schon von ihrer gemeinsamen Zeit in der Jury von "The Voice Kids". Wie die "Bild" vor etwa einer Woche berichtete, sollen die 28-Jährige und der 35-Jährige auch im Dezember schon öffentlich turtelnd am Berliner Flughafen gesehen worden sein.

Auch in Lenas Tour-Video vom Oktober 2019 ist Mark Forster bereits zu sehen, wie er die Sängerin backstage begleitet. Die beiden wirken dort bereits sehr innig und necken sich nach einem von Lenas Konzerten.