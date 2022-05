Lena Meyer-Landrut hat mit einem seltenen Foto auf der Plattform Instagram veröffentlicht. Die ESC-Gewinnerin von 2010 hat sich nach einer Pause von einer Woche auf der Plattform zurückgemeldet. Im Text, den sie zusätzlich zum Foto veröffentlichte, nennt die 30-Jährige den Grund für die Funkstille - und hat eine Botschaft an die "happy fake instawelt".

Nach dem erneuten ESC-Debakel 2022, bei dem Deutschland erneut auf dem letzten Platz landete, denken nochmal mehr Leute an den 29. Mai 2010 zurück. An diesem Tag schrieb die damals 19-jährige Lena Meyer-Landrut Geschichte und gewann den Eurovision Songcontest souverän mit 76 Punkte Vorsprung vor der Türkei. Mit "Satellite" stürmt Lena in die Herzen vieler Europäer.

Seltenes Foto von Lena Meyer-Landrut: Wichtige Botschaft - das ist Glück

Jetzt, gut 12 Jahre nach dem Triumph in Oslo, ist die Ziehtochter von TV-Profi Stefan Raab erwachsen und vor allem bei Jugendlichen äußerst beliebt. Als Jurorin bei "The Voice Kids" hilft Meyer-Landrut jungen Künstler*innen auf die erste, große Bühne. Und auch in den sozialen Netzwerken scheint sich die Sängerin ihrem Einfluss auf ihre Fans bewusst zu sein.

Das ist Lena Meyer-Landrut:

Voller Name: Lena Johanna Therese Meyer-Landrut

Geboren am 23. Mai 1991 in Hannover

Wirkte 2009 als Laiendarstellerin in K11 - Kommissare im Einsatz, Helfen Sie mir! und Richter Alexander Hold mit

Gewinnerin des ESC 2010 in Oslo mit ihrem Lied "Satellite"

2011 wurde sie beim ESC in Deutschland Zehnte

"Alles ist normal": "Muss mich auch manchmal daran erinnern"

"Sooo I've been sick for a few days now" schreibt die Sängerin unter einem seltenen Foto. Darauf ist Meyer-Landrut ungeschminkt und sichtlich erschöpft zu sehen. Damit will sie ein Statement gegen die "happy fake Instawelt" setzen. Sie entschied sich für den Post, "nicht um Mitleid zu bekommen, sondern um zu erinnern." Alles sei normal, schreibt die Sängerin weiter. Es gäbe "gute Tage, schlechte Tage und auch richtig beschissene" schreibt sie und fügt noch ein Herz an.

Und am Schluss nennt sie auch das "wahre Glück" für sie: "Dein Glück und deine Freude kannst nur du in deinem inneren kreieren." Daran müsse sie sich auch manchmal erinnern, fügt sie an. Den Fans und Followern gefällt das: Unter dem Post sammeln sich Herzchen und Genesungswünsche für Lena. Und das hilft wohl, dem neuesten Foto der Sängerin bei Instagram genießt sie schon wieder die Abendsonne.