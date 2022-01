Mehrere Medien berichteten am Mittwoch (26. Januar 2022) über eine mögliche Schwangerschaft von Laura Müller und bezogen sich dabei auf ein Foto der Influencerin, das sie mit einem deutlichen Babybauch zeigte. Eine offizielle Bestätigung des Paares zu den Gerüchten blieb vorerst aus. Am Tag darauf spricht die 21-Jährige aber Klartext.

Seit 2019 ist Laura Müller an der Seite von Schlagersänger Michael Wendler, 2020 heirateten die beiden. Derzeit halten sie sich in Florida auf. Dort entstand auch ein Videoclip, den Michael Wendler kürzlich auf der Erotik-Plattform "Onlyfans" postete. Seit Dezember 2021 teilt das Ehepaar dort intime Einblicke in ihr Privatleben und promotet den Kanal regelmäßig. Im Video ist Laura Müller in einem Auto sitzend zu sehen, unter ihrem engen Kleid zeichnet sich augenscheinlich ein Babybauch ab. "Ist alles ruhig, aber vielleicht nicht mehr lange", betitelte Michael Wendler das Video laut Angaben von t-online.

Laura Müller meldet sich nach Schwangerschaftsgerüchten mit Insta-Story

Zuvor hatte das "OK-Magazin" ein Foto veröffentlicht, das angeblich Laura Müller beim Einkaufen in einer Shopping-Mall in Cape Coral zeigen soll. Auch auf diesem Bild hatte die 21-Jährige einen deutlich runden Bauch. Nun wurde jedoch bekannt, dass es sich bei dem Bild um einen Fake handelt. Das stellte die 21-Jährige in einer Instagram-Story klar, in der sie schreibt: "An alle diejenigen, die in der heutigen Zeit Social Media dafür nutzen, Gerüchte zu erfinden, Lügen oder Beleidigungen zu verbreiten, sollten irgendwann auch bemerken, wenn man eine Grenze überschreitet."

Sie wolle ihre Privatsphäre schützen und selbst entscheiden, welche Informationen sie mit der Öffentlichkeit teilt. "Aktuell genieße ich mein Leben in vollen Zügen und bin dennoch immer wieder darüber verwundert, dass mich andere Menschen in Erklärungsnot bringen", so die 21-Jährige weiter. "Nein, ich bin aktuell nicht schwanger. Jede Frau sollte respektiert werden und ihre eigenen Entscheidungen treffen."

Nach dem Kauf ihres neuen Grundstücks in Florida hatte Laura Müller bereits eine Andeutung gemacht, die auf das Thema Familienplanung schließen ließ: "Jetzt fängt es erst mal mit dem Grundstück an. Jeder kann sich denken, was dann folgen wird. Ein Nest soll nicht lange alleine bleiben." Michael Wendler hat aus seiner ersten Ehe mit Claudia Norberg bereits ein Kind: Seine Tochter Adeline ist mittlerweile 19 Jahre alt.

Auch interessant: Schock für Helene Fischer nach Baby-Glück: Schaulustige belagern Heimatort der Schlager-Ikone