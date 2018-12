Last Christmas: Weihnachts-Hit von Wham! in mehr als 200 Kneipen verboten

Last Christmas wird von vielen Menschen geliebt und von mindestens ebenso vielen abgrundtief gehasst. Allein die Erwähnung des Titels genügt, um bei den allermeisten Menschen einen hartnäckigen Ohrwurm auszulösen. Last Christmas ist der vermutlich bekannteste Pop-Weihnachtssong aller Zeiten - und ab sofort in vielen englischen Pubs verboten.

Last Christmas in Fuller's-Pubs verboten

Der Weihnachtshit mit Nerv-Faktor geht vielen Leuten derart auf den Zeiger, dass sie alles dafür tun, ihn nicht hören zu müssen. In Großbritannien hat die Kneipen-Kette Fuller's, zu der 231 Pubs gehören, Last Christmas jetzt verboten. Und das in jedem einzelnen ihrer Pubs. Dazu gibt es das Versprechen eines Freigetränks, sollte der Song doch einmal versehentlich in einem ihrer Pubs laufen. Das Verbot gilt bis 25. Dezember.

Großbritannien spielt "Whamageddon"

Ausgelöst wurde das Last-Christmas-Verbot offenbar durch ein Spiel, das den Briten gerade große Freude zu bereiten scheint: "Whamageddon" - eine Mischung aus dem Bandnamen "Wham!" und "Armageddon", also dem Weltuntergang. Dabei geht es einzig und allein darum, dem Song mit allen Mitteln aus dem Weg zu gehen. Wer ihn trotzdem hört, hat verloren und ist raus. Laut Spielregeln geht der Verlierer in "Whamhalla" ein.

Die Pub-Kette Fuller's sah das offenbar als großartige Gelegenheit, "Whamageddon"-Spieler in ihre Kneipen zu locken. In den Last-Christmas-freie Zonen können die Spieler dem Song aus dem Weg gehen und trotzdem ihren Feierabend-Pint genießen. Jonathon Swaine, Geschäftsführer der Fuller's Pubs, gab an, man habe Last Christmas aus sämtlichen Playlists aller 231 Fuller's Pubs entfernt.

Last Christmas nervt pünktlich zur Weihnachtszeit

Pünktlich zum Beginn der Vorweihnachtszeit kramen sämtliche Radiosender (nicht nur in Deutschland) Whams Last Christmas alljährlich aus der Mottenkiste. Während der Song für viele zur Weihnachtszeit einfach dazugehört, reagieren andere geradezu allergisch auf die berühmten Textzeilen "Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away".

Übrigens: Last Christmas hätte ursprünglich eigentlich "Last Easter" heißen sollen, also: "Letzte Ostern". Komische Vorstellung. Geschrieben hat den modernen Weihnachtsklassiker das Pop-Duo Wham!, bestehend aus George Michael (die Pop-Ikone starb am 25. Dezember 2016) und Andrew Ridgeley, im Jahre 1984. Kaum zu glauben: In diesem Jahr wird Last Christmas 34 Jahre alt!

Last Christmas befindet sich derzeit (Stand: 15.12.2018, 15 Uhr) auf Platz 4 der deutschen Single-Charts.