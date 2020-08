«Tron»-Reihe wird mit Jared Leto fortgesetzt

Die Science-Fiction-Kultfilme «Tron» und «Tron: Legacy» könnten nach langer Wartezeit in neuer Besetzung fortgesetzt werden.

Der australische Regisseur Garth Davis (45) soll für Disney an Bord sein, berichteten die Filmblätter «Variety» und «Hollywood Reporter». Davis wurde 2016 für sein sechsfach oscarnominiertes Spielfilmdebüt «Lion» gefeiert. Oscar-Preisträger Jared Leto (48, «Dallas Buyers Club», «Suicide Squad») ist an dem schon länger geplanten Projekt als Hauptdarsteller und Produzent an Bord.

In dem bahnbrechenden Originalfilm «Tron» von 1982 spielten Jeff Bridges und Bruce Boxleitner lange vor dem digitalen Zeitalter Programmierer in einer Cyber-Welt. In der Fortsetzung «Tron: Legacy» wirkte das Duo 2010 zusammen mit Garrett Hedlund und Olivia Wilde unter der Regie von Joseph Kosinski mit.

