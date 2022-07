Worms vor 1 Stunde

Festspiele mit «hildensaga. ein königinnendrama» eröffnet

Die Nibelungensage um Drachentöter Siegfried gilt als Männerwelt. Die Festspiele in Worms wollen in diesem Jahr starke Frauenfiguren in den Mittelpunkt stellen. Und auch die Kulisse soll begeistern.