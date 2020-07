"KISS" tourt durch Europa. Die Hardrocker spielen ihre "End Of The Road"-Tour in zahlreichen Metropolen, unter anderem auch in deutschen Großstädten.

Durch die Corona-Pandemie wurden die Konzerte verschoben: "KISS" holt sie im Sommer 2021 nach. Die Gruppe um Frontmann Paul Stanley hat Ersatztermine veröffentlicht. "Wir warten. Wir sind bereit. Wenn uns gesagt wird, dass alle in Sicherheit sind und diese Pandemie vorbei ist, werden wir die Erde erschüttern und Eure Welt rocken wie nie zuvor", so Stainley in einem Statement, das er bei Instagram veröffentlichte.

KISS-Tour: Das sind die Ersatztermine in Deutschland

10. Juni 2021: Dortmund, Westfalenhalle

15. Juni 2021: Hamburg, Barclaycard Arena

25. Juni 2021: Frankfurt, Festhalle

8. Juli 2021: Stuttgart, Schleyerhalle

Wichtiges Detail: Die bereits verkauften Tickets der "KISS"-Tour behalten die Gültigkeit.

tu