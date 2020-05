ARCHIV - 18.03.2009, USA, Los Angeles: US-Schauspieler Jerry Stiller und seine Frau Anne Meara kommen zur Premiere des Films "I Love You, Man". Stiller ist tot. Das gab sein Sohn B. Stiller am 11.05.2020 bekannt. (zu dpa «King of Queens»-Schauspieler Jerry Stiller ist gestorben") Foto: Prommer/epa/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Prommer (epa)