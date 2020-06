Irre Verschwörungstheorien: Robbie Williams sympathisiert mit Qanon-Bewegung

Es gab viele Verschwörungstheorien, die während der Corona-Pandemie die Runde machten. Eine dieser Theorien war ein Kinderpornoring, der Kinder foltert, um aus ihrem Blut das Stoffwechselprodukt Adrenochrom zu gewinnen, dass die Elite um Hilary Clinton berauscht. Unter den Anhängern solcher Theorien war unter anderem der Sänger Xavier Naidoo, was für viel Aufregung sorgte. Jetzt folgt ein weiteres bekanntes Gesicht. Robbie Williams äußerte sich ebenfalls in mehreren You-Tube Videos zum sogenannten "Pizzagate."

Das Ex-Take-That-Mitglied redete sich in You-Tube Interviews um Kopf und Kragen. Das erste Video in dem sich der Sänger Robbie Williams zu solch absonderlichen Ansichten äußert, entstand bereits Anfang Mai. Bisher hat dies nur niemand wirklich beachtet. In einem Video des weniger bekannten You-Tubers Chris Thrall, einem ehemaligen britischen Soldaten, gab Williams ein Interview.

Robbie Williams sympathisiert mit Verschwörungstheoretiker

Das Video nannte der You-Tuber "The Great Awakening" (" Das große Erwachen"). Dort spricht Robbie Williams über die Sympathie zu dem Publizisten David Icke, der als rechter Verschwörungstheoretiker gilt. Eine seiner Theorien ist, dass die Iluminaten eine neue Weltordnung anstreben, in der die Menschheit versklavt wird. Die Corona-Pandemie wäre ein Vorwand, um das Ziel zu erreichen.

Der Mythos um die "Pizzagate"-Theorie besagt, dass eine Pizzeria in Washington die Zentrale für den Kinderpornoring ist. Angeblich verbarg sich in geleakten Mails zwischen Clintons Wahlkampfmanager und dem Restaurantbesitzer geheime Botschaften, mit denen sie ihren Verdacht begründen.

In dem Video sagt das Ex-Take-That-Mitglied: "Eines ist ja ganz klar: Die Wortwahl in diesen E-Mails ist verdammt verdächtig." Und setzt noch oben drauf, " diese Sache von der wir glauben, dass die passiert, ist das Schlimmste, was man sich vielleicht je auf der Welt vorstellen kann."

Dann taucht ein weiteres Video auf, welches mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann. Darin führt der Sänger ein Interview mit der ehemaligen BBC-Journalistin Anna Brees und wiederholt diese Ansichten. Er ist der Meinung, die richtigen Fragen seien noch nicht gestellt worden und sagt, dass es eine vernünftige Erklärung für diese Wortwahl geben könne, aber dass nichts aufgeklärt wurde. Im weiteren Verlauf betonte er jedoch, er wolle sich nicht weiter dazu äußern und keine Führungsfigur der Bewegung werden.

Reaktionen der Fans

Die Menschen auf Twitter reagierten schockiert. In diversen Tweets bringen Fans zum Ausdruck, was sie von seiner Einstellung halten.