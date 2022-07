Ist Manuel Neuer ein Geizhals? Angesichts der neuesten Schlagzeilen um den Nationaltorhüter könnte man das meinen. Wie mehrere Medien berichten, ist ein Taxifahrer aus München sehr enttäuscht von dem Fußballer. Doch was war geschehen?

Der Bayern-Star vergaß vor ein paar Wochen nach einer Taxifahrt durch München offenbar sein prall gefülltes Portemonnaie im Fahrzeug. Der Taxifahrer bemerkte den Geldbeutel noch in derselben Nacht und überprüfte den Inhalt, um herauszufinden, wem er gehört. In der Geldbörse befanden sich neben rund 800 Euro Bargeld auch der Ausweis, Führerschein und Kreditkarten des Fußballers.

"Finderlohn" von Manuel Neuer bezeichnet der Taxifahrer als "Hohn"

Der ehrliche Finder setzte am nächsten Morgen alles daran, dass Manuel Neuer seine Geldbörse schnell wieder bekommt. Und so fuhr der vierfache Familienvater nach Angaben von Bild und RTL zunächst zu einem Haus in Lehel, wo ihm niemand öffnete. Anschließend fuhr der Taxifahrer weiter zum Tegernsee, wo Neuer ein Anwesen hat. Doch auch dort traf der Familienvater niemanden an.

Vor Ort erklärte ihm ein Passant, dass Neuers Berater in der Nähe wohne. Der Taxifahrer machte sich schließlich auf den Weg dorthin und gab das Portemonnaie ab. Zudem ließ er seine Kontaktdaten bei Neuers Berater und machte sich wieder auf den Heimweg.

Was den ehrlichen Finder enttäuscht: Erst nach zehn Tagen gab es überhaupt eine Reaktion auf dessen Mühe. Doch diese bezeichnet der Taxifahrer als "Hohn". In einem Karton, der per Post zugestellt wurde, befand sich ein von Manuel Neuer signiertes Bayern-Trikot. "Ohne Dankeschön", sagte der Fahrer in einem Interview mit RTL. "Ich habe vier Kinder. Mit dem Trikot kann ich nichts anfangen", erklärte er in einem Gespräch mit der Bild.

"Ich bin unglaublich enttäuscht"

Der Taxifahrer hätte mit einem höheren Finderlohn gerechnet. Seinen Angaben zufolge wäre alleine die Fahrerei zu den verschiedenen Adressen des Bayern-Keepers etwa 400 Euro wert gewesen. "Ich bin unglaublich enttäuscht", sagt er weiter in dem Video von RTL.

Wie die Bild weiter berichtet, hat sich inzwischen der Chef des Dresdner Fußballmuseums gemeldet. Er ist durch Medienberichte auf die Geschichte von dem Taxifahrer aufmerksam geworden und will dem Familienvater jetzt das Trikot für 200 Euro abkaufen und es im Museum ausstellen. "Dass der für seine Gutmütigkeit nun auf den Fahrtkosten sitzenbleibt, finde ich angesichts der Einkommensverhältnisse von Manuel Neuer ziemlich traurig", zitiert die Bild den Museumschef.

Manuel Neuer äußerte sich bislang nicht zu dem Fall. Anfragen von mehreren Medien blieben zunächst unbeantwortet.

Vor wenigen Tagen machte der Weltfußballer noch mit anderen Schlagzeilen auf sich aufmerksam: Manuel Neuer möchte gemeinsam mit einem Geschäftspartner den traditionellen Gasthof "Forsthaus Valepp" nahe des Schliersees übernehmen.