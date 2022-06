Zum zweiten Mal wird Barbara Schöneberger am Samstagabend (25.06.2022) die ARD-Unterhaltungsshow "Verstehen Sie Spaß?" moderieren. Aber schon jetzt zeigt der Sender in einem Videoausschnitt, was TV-Zuschauer an diesem Abend erwarten dürfen.

Moderatorin Barbara Schöneberger selbst wird demnach in der Vox-Kuppelshow "First Dates" für ein echtes Horror-Date sorgen.

Nur Augen für den Barkeeper: Barbara Schöneberger geht in die Flirt-Offensive

Lockige, rote Haare, dicke Brille, Felljacke: Die 48-jährige "Doris" sucht bei "First Dates" angeblich die große Liebe - im Restaurant angekommen hat die Dame allerdings nur noch Augen für den Barkeeper Nic Shanker und geht komplett in die Flirt-Offensive.

Was der nicht weiß: Es ist eigentlich Moderatorin Barbara Schöneberger, die ihm da gegenüber sitzt. "Also von mir aus braucht keiner mehr kommen", sagt sie und macht Andeutungen, nicht ohne Nic Shanker das Restaurant verlassen zu wollen. Während Restaurant-Besitzer Roland Trettl eingeweiht ist, ist Nic Shanker die Situation sichtlich unangenehm: "Roland, ernsthaft. Die ist ein Psychopath, die ist völlig geisteskrank. Ernsthaft jetzt. Also sowas habe ich noch nie erlebt," sagt er verzweifelt.

Am Samstag, 25. Juni 2022, gibt es den gesamten Streich und viele weitere um 20.15 Uhr in der ARD zu sehen.

