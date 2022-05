Schauspieler Ray Liotta ist tot. Das berichten der US-Fernsehsender NBC und das Portal "Deadline" in Übereinstimmung. Der Hollywood-Star war erst 67 Jahre alt. Seine Publizistin Jennifer Allen hat den Tod gegenüber NBC bestätigt.

Der Schauspieler soll in der Dominikanischen Republik bei Dreharbeiten für einen neuen Film im Schlaf gestorben sein. Er hinterlässt eine Tochter und seine Verlobte, Jacy Nittolo.

Seinen Durchbruch feierte Ray Liotta 1990 in Martin Scorseses Meisterwerk "Good Fellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia". Sein Porträt des US-amerikanischen Mafia-Mitglieds Henry Hill wurde von Kritiker*innen gelobt. Außerdem spielte er in Filmen wie "Feld der Träume", "Cop Land" an der Seite von Sylvester Stallone "Identität" und "The Iceman" mit. Zuletzt war er in der Serie "Hanna" zu sehen.