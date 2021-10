Schlagerstar Helene Fischer hat sich bei einem Livestream zur Veröffentlichung ihres neuen Albums "Rausch" rundum glücklich gezeigt.

Einige Fans waren jedoch aufgrund der Live-Sendung stocksauer. Was war der Grund?

Helene Fischer über den Baby-Hype: "Es ist kein einfaches Thema für mich"

Nach Medienberichten über eine Schwangerschaft hatte sich Fischer vor mehreren Tagen bei Instagram an ihre Fans gewandt. Es gehe ihr fantastisch und sie freue sich auf die Zeit, die vor ihr stehe, schrieb sie dort.

"Es ist kein einfaches Thema für mich. Es ist eigentlich ein bisschen absurd für mich", sagte Fischer mit Blick auf die vielen Schlagzeilen. Sie wolle dort eigentlich gar nicht stattfinden und könne diejenigen gut verstehen, die genervt seien "von diesem Helene-Fischer-Hype".

Erneut sagte die Entertainerin, dass sie im Jahr 2023 wieder auf Tour gehen wolle. "Ich werde mich nächstes Jahr auf jeden Fall intensiv vorbereiten", sagte sie. Sie könne noch nichts Konkretes sagen, die Tour werde aber nicht erst im Herbst 2023 beginnen und die Daten würden bald bekannt gegeben. Für das kommende Jahr hat Fischer nur ein einziges Deutschlandkonzert angekündigt: Am 20. August will sie in München vor 150.000 Fans auftreten.

Helene Fischers Live-Show: "Damit habt ihr ins Klo gegriffen"

Doch einigen Fans war die Live-Show sauer aufgestoßen. Aber warum? Pünktlich um Mitternacht (15. Oktober 2021) erscheint das neue Album von Helene Fischer. Um die Vorfreude zu steigern und die Wartezeit der Fans zu verkürzen, veranstaltete die Sängerin am Vorabend einen Livestream.

Um 19.45 Uhr wurde die Premiere von Helenes neuesten Song "Von Null auf Hundert“ verkündet. Später dann, wenige Minuten vor dem Album-Release um Mitternacht, soll das Musikvideo Premiere feiern. Fischer kündigt plötzlich an, dass das Musikvideo zum Song nun doch schon um 19.45 Uhr Weltpremiere feiern soll. Allerdings nur auf Tiktok.

"Wechselt jetzt zu TikTok“, rief die Moderatorin des Abends - und die Bildschirme auf Youtube wurden schwarz. Viele wurden von diesem plötzlichen Wechsel der Formate überrascht und machten ihrem Unmut Luft.

Helene Fischer Fans: "Voll die Verarsche"

Von "damit habt ihr wirklich ins Klo gegriffen“ bis hin zu "ich fühl mich veräppelt“ ließen die Reaktionen nicht lange auf sich warten. Die Fans zeigten sich enttäuscht oder sie suchten verzweifelt nach Hilfe, wie sie zu Tiktok wechseln können. Es gab sofort Hunderte von Kommentaren - meist negative.

Doch es wurde nicht besser. Der YouTube-Stream ging nach der Song-Premiere nämlich auch nicht weiter. Auch auf dem offiziellen Tiktok-Account war am Abend (Stand 21:44 Uhr) der Bildschirm schwarz. "Kommt hier nichts?", fragt ein sichtlich verwirrter User. "Voll die Verarsche", schreibt ein anderer.

Es bleibt nur zu hoffen, dass das Musikvideo - wenn es dann für alle zu sehen ist - den Ansprüchen der Fans gerecht wird.

red mit dpa