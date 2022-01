Die Nachricht, dass Helene Fischer ihr Baby auf die Welt gebracht hat, hat deutschlandweit für große Begeisterung gesorgt.

Doch nun meldet sich Amira Pocher zu Wort und meint, dass ihr die Nachricht einen kleinen Schock versetzt hat.

Helene Fischer bekommt ihr erstes Baby: Amira Pocher geschockt

Die Bild hatte Anfang Januar verkündet, dass Helene Fischer und ihr Verlobter Thomas Seitel ihr erstes Kind bekommen haben. Während nun das Rätselraten um den Namen der Mini-Helene gestartet ist, hat sich Amira Pocher im Podcast "Die Pochers hier!" über die Geburt geäußert.

Amira und ihr Mann Oliver Pocher haben selbst zwei Kinder und kennen den Medienrummel rund um die ganze Schwangerschaft und Geburt. Doch Amira war ziemlich überrascht, als sie von Helenes Geburts-News erfahren hat. "Da habe ich mich erscchreckt. Sie war doch erst im dritten oder vierten Monat", stellt sie in ihrem Podcast fest.

Ihr Ehemann erklärte ihr die aktuelle Lage jedoch: "Nein, dass sie schwanger ist, das kam im September oder im Spätsommer heraus. Man hat davon nichts mitbekommen." Im Oktober bestätigte die Schlager-Queen die Schwangerschaft. Trotz des anfänglichen Schocks zeigte sich Amira erfreut. "Grundsätzlich freue ich mich für jede Frau, die Mutter geworden ist, weil da fühlt man als Mutter mit und man freut sich, dass noch eine andere Frau dieses Glück erleben darf."

Insiderin erklärt möglichen Grund für Hausgeburt

Das Mädchen von Helene soll in einer Hausgeburt zur Welt gekommen sein. Dies ist wohl für viele Mamas eine eher abschreckende Vorstellung.

Tanja May, die stellvertretende Chefredakteurin der Bild, kennt sich in Promi-Kreisen aus und meint dazu: "Wenn die in ein Krankenhaus eincheckt, die kennt natürlich jeder. Also von der Putzfrau bis zum Chefarzt ist Helene Fischer einfach bekannt und deswegen finde ich es einfach nur naheliegend, das man sagt, okay, ich versuche, mein Kind so familiär wie möglich zur Welt zu bringen."

Die Neu-Mama und ihr Freund Thomas Seitel sollen aktuell die Kennenlernzeit noch im kleinen Kreis verbringen.