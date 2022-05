Deutschland vor 56 Minuten

Promi-Nachwuchs

Schlagerstar Helene Fischer zieht Reißleine - und räumt mit Baby-Gerüchten um Nala auf

Im Dezember wurde Schlagerstar Helene Fischer zum ersten Mal Mutter. Seitdem ist es ziemlich still um die 37-Jährige geworden. Um die Geburt ranken sich viele Gerüchte. Was an ihnen dran ist, stellen wir klar.