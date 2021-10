Helene Fischer nach Schwangerschaftsbestätigung im Live-Stream

Helenes Babybauch ist zu erahnen

Sie spricht über Trennung von Florian Silbereisen und ihr neues Album

Hat sie ihrem Ex einen Song gewidmet?

Endlich konnte man Helene Fischer das erste Mal nach ihrer Schwangerschaftsankündigung sehen. Sie zeigte sich am Donnerstagabend (14. Oktober 2021) in einem Live-Stream auf Youtube und Tiktok. In dem Live-Stream feierte sie die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Rausch". Doch auch ein paar private Fragen ließ sich die Schlagerikone entlocken.

Helene Fischer zeigt sich mit Babybauch: "Ich bin so glücklich gerade"

Am Donnerstagabend war es so weit, der Livestream auf YouTube ging los. Helene Fischer betrat in einem Outfit aus braunen Overkneestiefeln, einem Rock und einem weiten hellen Rollkragenoberteil das Studio. Ihr Bauch war durch den weiten Look zwar bedeckt, aber eine kleine Babykugel ließ sich trotzdem erahnen.

Die Moderatorin Janin Ullmann meinte sofort, dass Helene den Schwangerschafts-"Glow" habe. "Ich bin so glücklich gerade, besser kann es nicht laufen", sagte Helene daraufhin.

Neben viel Werbung für ihr neues Album erzählte sie den einen oder anderen Schwank aus ihrem Leben. "Ich habe meistens in der linken Pobacke Muskelkater", so Helene über ihr Training.

Helene Fischer spricht über Ex Florian Silbereisen: Ist ihm ein Song gewidmet?

Doch Fischer lässt auch nachdenkliche Töne anklingen. "Irgendwann kommt man als Sängerin an den Punkt. Ich gehe meist positiv durchs Leben, aber habe auch nachdenkliche Seiten und eine tiefe, die ich bisher noch nicht zum Ausdruck bringen konnte", so Fischer über ihre Single "Volle Kraft voraus".

Meint sie damit das Ende ihrer Beziehung zu Florian Silbereisen? Helene wird nicht konkret, doch sie sagt: "Ich hatte das Glück ein weiterhin sehr freundschaftliches Verhältnis zu haben. Wenn man so viele Jahre mit jemanden zusammen ist... Natürlich gab es wunderschöne Zeiten."

Helene Fischer nennt zwar keinen Namen, doch es lässt sich stark vermuten, dass sie nur Florian Silbereisen meinen kann. Ist der Song auch ihm gewidmet? Möglich wäre es. Immerhin meint Helene selbst, dass sie mit ihren Songs ihr Leben verarbeitet.

Helene total verliebt in neuen Freund Thomas Seitel

Die Sängerin schwärmt in dem Interview besonders von ihrer aktuellen Liebe: Thomas Seitel. Und auch über die Zeit der Trennung spricht sie: "Man war auch verzweifelt, weil doch eigentlich alles gut ist. Warum habe ich diese Gefühle überhaupt? Warum suche ich immer noch? Warum bin ich unausgeglichen? Was ist in meinem Inneren eigentlich los? Über diese Gefühle spreche ich. [...] Dann passiert etwas im Leben und darauf bist du nicht vorbereitet und hast das so alles nicht geplant."

Ihr Lebensgefährte, der Tänzer Thomas Seitel, hätte enormen Einfluss auf ihre Musik. "Ich habe Thomas sehr in dem Prozess involviert", sagt sie.

