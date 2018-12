Helene Fischer und Florian Silbereisen: Liebes-Aus kurz vor Weihnachten

Von wegen Fest der Liebe - zwischen Schlagerstar Helene Fischer und Showmaster Florian Silbereisen ist es damit jetzt vorbei. Am Mittwochabend bestätigte der Sprecher der Sängerin der Deutschen Presse Agentur die Trennung des Glamour-Paars.

Liebes-Aus nach 10 Jahren

Sie seien beide traurig, würden nun aber "als Freunde neue Wege" gehen, schrieb Helene Fischer auf ihrer Facebook-Seite, nachdem das Ende der Beziehung zu Florian Silbereisen öffentlich geworden war. Das Glamour-Paar, das zehn Jahre zusammen war, soll dem Post der 34-Jährigen nach bereits eine Weile getrennt sein. Auch, dass es bereits einen neuen Mann in Ihrem Leben gibt, schreibt Helene Fischer dort: "Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen."

Auch ihr langjähriger Partner gab zeitgleich ein Statement bei Facebook ab. Silbereisen schrieb dort von zehn wunderbaren Jahren, die das Paar miteinander gehabt hätte. Den neuen Mann an Helenes Seite halte er für einen tollen Kerl. Er wünsche beiden ganz viel Glück.

Deutschlands Show-Star Nummer Eins

Helene Fischer ist der wohl erfolgreichste Show-Star Deutschlands und dominiert auch dieses Jahr die offiziellen deutschen Jahrescharts. Wie schon 2017 steht ihr Album "Helene Fischer" auf Platz eins der Jahreswertung. Laut des Wirtschaftsmagazins Forbes soll die 34-Jährige sogar zu den bestverdienenden Musikerinnen der Welt gehören.Im Forbes-Ranking übertrifft Fischer sogar Stars wie Britney Spears und Céline Dion.