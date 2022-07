Helene Fischer: Comeback nach Babypause am Samstag

am Samstag Foto des Schlagerstars sorgt vorab für Begeisterung

sorgt vorab für Begeisterung In Konstanz wurde sie mit einem TV-Moderator abgelichtet

wurde sie mit einem abgelichtet Jedoch muss die Sängerin wegen hoher Ticketpreise auch Kritik einstecken

Am kommenden Samstag, dem 23. Juli ist es endlich soweit: Schlagerkönigin Helene Fischer erobert nach ihrer Baby-Pause die Bühne zurück! Zusammen mit ihrem Ex Florian Silbereisen sorgt sie beim großen "Schlagercomeback 2022" in Leipzig für Stimmung. Während die hohen Ticketpreise für die neuen Helene-Shows in der Vergangenheit bereits für einigen Unmut bei den Fans gesorgt haben, konnte die Sängerin jüngst zahlreiche Komplimente und Zuneigungsbekundungen ihrer Anhänger einheimsen. Ein Foto der Sängerin in den sozialen Medien sorgte für wahre Begeisterungsstürme.

Foto von Schlagerkönigin Helene Fischer erobert die Herzen der Fans

Es zeigt die Schlagerkönigin auf einem Event in Konstanz - zusammen mit "Galileo"-Moderator Stefan Gödde, der den Schnappschuss auch auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht hat. "About last night: very nice to meet you, Helene Fischer", kommentierte er dazu.

Details zu dem Abend mit der "Atemlos"-Sängerin verriet Gödde zwar nicht - doch die braucht es auch gar nicht, um die Herzen der Fans von Helene Fischer höher schlagen zu lassen. Das Foto erntete viele begeisterte Kommentare wie "Sehr schönes Bild von euch beiden", "Hach, die Helene, ich lieb die einfach" und "Atemloser Moment".

In der Vergangenheit war Helene Fischer schon öfter auf privaten Veranstaltungen aufgetreten - so sang sie vor einiger Zeit etwa auf einem Firmen-Event von Schrauben-Milliardär Reinhold Würth. Insgesamt hatte sich die Sängerin in den letzten Jahren aber eher aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Mit der Geburt ihrer Tochter Nala im Dezember 2021 wurde es schließlich noch einmal stiller um die Schlagerikone. Sie widmete sich ihrem Privatleben, schottete sich von der Öffentlichkeit weitgehend ab. Umso größer ist jetzt die Vorfreude ihrer Fans auf das Comeback - wenngleich die Ticketpreise für einige ein gewaltiger Wermutstropfen sind.

Comeback-Show von Florian Silbereisen und Helene Fischer: Hohe Ticketpreise sorgen für Frust

Ob Energie oder Lebensmittel: Die Preise steigen überall. Bei vielen Menschen sitzt das Geld deshalb gerade alles andere als locker. Der Blick auf die Kartenpreise für die große Comeback-Show von Florian Silbereisen und Helene Fischer hat darum einige Schlager-Fans enttäuscht.

Stolze 179 Euro kosten zwei Tickets für das Schlager-Event in der Messehalle in Leipzig aktuell beim Online-Kartenverkäufer Eventim - so teuer war es noch nie! Was die Fans davon halten, zeigt sich in den Verkaufszahlen: Auch fünf Tage nach dem Start des Karten-Vorverkaufes sind noch immer Tickets zu haben.

Und zwar nicht nur für die Helene-Show, sondern auch für die anderen beiden Events von Florian Silbereisen. Dabei wird bei Floris Schlagerfesten oft nur Playback gesungen. Offenbar sind viele Fans also nicht mehr bereit, für diese Auftritte ihrer Stars so viel Geld zu bezahlen.

"Viel zu teuer": Mindestens 100 Euro für Helene-Show in München

Das "Große Schlagercomeback 2022" ist nicht die einzige Helene-Show, deren Preise den Fans den Atem stocken lassen. Auch das Mega-Konzert, das die Sängerin am 20. August in München gibt, ist noch immer nicht ausverkauft. Und das, obwohl der Vorverkauf bereits vor zehn Monaten startete.

Ihrem Ärger über die hohen Ticketpreise machen die Helene-Fans online Luft. "Schade! Früher waren die Preise noch im Rahmen und es konnten viele dabei sein. (...) Offenbar wollen die Veranstalter immer mehr verdienen", schreibt etwa ein Follower der Facebook-Seite "Fans von Helene Fischer". Ein anderer kommentiert: "Viel zu teuer die Tickets, als Normalverdiener kann man sich das nicht leisten".

In der günstigsten Kategorie kostet ein Ticket für die Münchener Show von Helene Fischer gut 100 Euro. Die teuerste Karte, das "Premium VIP Package" schlägt sogar mit 600 Euro zu Buche. Für das Geld ist übrigens auch eine achttägige Pauschalreise in die Türkei zu haben.

