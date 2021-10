Helene Fischer bestätigt ihre Schwangerschaft via Instagram

via Instagram Sie lässt ihrer Enttäuschung über die Umstände freien Lauf

freien Lauf Konzertpläne 2022 seien nicht gefährdet

Wer ist eigentlich der Vater des Kindes?

Deutschlands Schlager-Sternchen Helene Fischer hat am 3. Oktober 2021 ihre Schwangerschaft gezwungenermaßen über Social Media bestätigt. Zuvor kursierten lediglich Gerüchte über ihre Umstände, doch laut den Medien hat ein enger Vertrauter Informationen über die Sängerin an die Presse weitergegeben. Fischer zeigt sich enttäuscht.

Enttäuscht und wütend: Bekanntmachung wäre nicht geplant gewesen

In einem Statement auf der Plattform Instagram lässt die Sängerin ihrem Ärgernis freien Lauf. "Diesmal gab es aber wohl Menschen in meinem näheren Umfeld, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht", schrieb Fischer. Laut eigener Aussage, haben es die Medien noch vor ihrer eigenen Familie und ihren Freunden erfahren. Dafür entschuldigt sich der Schlagerstar, der seine Privatsphäre wie gehabt lieber etwas länger für sich behalten hätte - zum Schutz seiner Familie. Aber wer ist eigentlich der Vater des Kindes?

Der Vater ihres Ungeborenen ist laut Medienberichten ihr derzeitiger Partner Thomas Seitel (36). Seit Dezember 2018 sind die beiden offiziell ein Paar. Der Focus bestätigte, dass das Kind kein Ausrutscher sei, sondern ein absolutes Wunschkind. In ihrem Post auf Instagram betont Fischer noch einmal: „Wir sind schon seit längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch. Denn ich kann voller Stolz sagen: Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns steht.“

In wenigen Tagen erscheint das nächste Album der Sängerin mit dem Titel "Rausch". Ab dem 15. Oktober soll es laut Fischers Website im Handel erhältlich sein - vorbestellen ist schon jetzt möglich*. Fischer dachte in ihrem Beitrag auch an ihre besorgten Fans, die bereits Karten für ihre Konzerttour gekauft haben, die 2022 stattfinden soll. Ihnen kann sie Entwarnung geben. "Alle geplanten Konzerte im nächsten Jahr können meinerseits stattfinden", schreibt sie.

Vorschaubild: © Britta Pedersen (ZB) / dpa