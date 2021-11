Ein Abend mit Helene Fischer - das zeigte Sat1 am Freitagabend. Bei "Helene Fischer - Ein Abend im Rausch" ging es um Einblicke in den Alltag desschwangeren Schlagerstars. Im Gloria Theater in Köln performte die Künsterlin neue Songs und wurde zwischen den Liedern von Moderator Steven Gätjen interviewt.

Im Gespräch verriet Helene Fischer einiges aus ihrem Privatleben, darunter harmlose Einblicke in ihren Alltag, aber auch Rückblicke auf ihre Kindheit.

Helene Fischer: Sonntage verbringt sie "total spießig"

"Europas erfolgreichster Popstar", wie Sat1 es in einer Pressemitteilung ausdrückt, saß am Freitagabend mit Steven Gätjen zusammen und performte einige neue Songs ihres Albums "Rausch". Produziert wurde die Sendung von Stefan Raab, unter dessen musikalischer Leitung die Sendung stand.

Nicht sehr glamourös klingt die Beschreibung von Helene Fischers Wochenenden: Am Sonntag gehe sie etwa "total spießig" spazieren und koche "Leckeres": "Da wird absolut eigentlich nur gelümmelt und lange geschlafen. Das ist für mich ein purer Genuss, ganz stupide in den Tag zu starten, ohne zu wissen, was wir machen wollen." Sonntage seien ihre Lieblingstage, so Fischer - "weil keiner nervt, weil keiner anruft, weil alles zuhat."

Neben gemütlichen Sonntagen zu Hause genieße sie auch, von ihrer Mutter bekocht zu werden, so Helene Fischer im Interview. Diese serviere russische Küche - die Familie des Schlagerstars kam als Spätaussiedler aus Russland nach Deutschland.

"Ich bin sozusagen mit Wodka aufgewachsen"

Über ihre Kindheit erzählt Helene Fischer, dass es dort nicht nur zu den vielen Eintöpfen Schnaps gegeben habe: "Ich bin ja sozusagen mit Wodka großgeworden. In unserer Kultur ist das nicht wegzudenken. Das ist ja fast schon ein Arzneimittel, das ist ja gar kein Getränk mehr", so Helene Fischer zu Steven Gätjen. Sie selbst trinke inzwischen ab und zu gerne Weißbier, das sei ihrer neuen Heimat Bayern geschuldet.

Über ihren Freund Thomas Seitel sagt Helene Fischer nur wenig: Generell hält sie sich beim Thema Schwangerschaft und ihrer Partnerschaft mit dem Vater ihres ungeborenen Kindes eher bedeckt. "Er ist grundsätzlich ein Musikliebhaber und teilt da eigentlich immer die gleichen Emotionen mit mir." Bereits vor ihrer Beziehung sei er ein Fan des Schlagerstars gewesen. Das Paar habe sich auch schon DVDs von früheren Konzerten Helene Fischers angesehen.

Über ihre Schwangerschaft sagt Helene Fischer auch an einem Abend, an dem sie insgesamt offen und ehrlich spricht, nur wenig. Sie bewertet aber die Gerüchte und Spekulationen um die Umstände und einige Vorbereitungen auf Geburt und das Kind: "Wir haben kein Gästehaus, wir haben auch kein Nannyzimmer. All den Quatsch, den man da so über mich liest, gibt es alles gar nicht."

Helene Fischer: Deutschland-Tour "Rausch" kommt 2023 - Termine und Orte

Etwas mehr spricht Helene Fischer über Schönheitsoperationen: "In Würde altern finde ich etwas sehr sehr Würdevolles und sehr sehr Schönes." Dennoch sei ein gewisses Maß an Botox okay: "Wenn eine Frau sich dadurch besser fühlt, dann mach es!" Nicht gut finde Helene Fischer es jedoch, wenn es "übertrieben" sei und Menschen nach zu vielen Schönheits-OPs "keine Mimik mehr" hätten: "Dann lieber ein paar gesunde und ehrliche Fältchen", so Fischer.

Über ihre Musik sagt Helene Fischer, dass es ihre Hoffnung sei, sich über ihre Musik mit ihren Fans zu verbinden. Das aktuelle Album "Rausch" sei ihr persönlichstes Album, so die Sängerin: „Ich möchte noch authentischer und ehrlicher sein“, so die 37-Jährige zu Steven Gätjen. Sie habe sich in den letzten Jahren die Frage gestellt, wo sie hin wolle und wofür sie steht. Ihre Lieder seien eine Antwort darauf. „Als ich angefangen habe, selber zu schreiben, das war für mich mein persönlicher Rausch“, erzählt Helene Fischer.

Helene Fischer wurde 1984 in Krasnojarsk geboren. Sie war bereits einmal auf der "Forbes"-Liste der bestverdienenden Musikerinnen auf Platz 8. Helene Fischer war 10 Jahre lang mit Florian Silbereisen zusammen - 2018 kam die Trennung. Sie ist derzeit schwanger - Thomas Seitel ist der Vater. Im kommenden Jahr wird Helene Fischer ein Konzert in München geben. Für 2023 hat sie eine Deutschland-Tour angekündigt. Hier sind die Tourdaten:

21.03. - 23.03.23 BREMEN - ÖVB Arena

25.03. - 02.04.23 KÖLN - Lanxess Arena

11.04. - 16.04.23 HAMBURG - Barclays Arena

18.04. - 23.04.23 DORTMUND - Westfalenhalle

25.04. - 30.04.23 LEIPZIG - Quarterback Immobilien Arena

02.05. - 07.05.23 STUTTGART - Hanns-Martin-Schleyer Halle

23.05. - 28.05.23 OBERHAUSEN - König-Pilsener-Arena

30.05. - 04.06.23 BERLIN - Mercedes-Benz-Arena

06.06. - 11.06.23 MANNHEIM - SAP Arena

13.06. - 18.06.23 HANNOVER - ZAG Arena

05.09. - 10.09.23 WIEN - Stadthalle D

19.09. - 24.09.23 ZÜRICH - Hallenstadion

26.09. - 01.10.23 MÜNCHEN - Olympiahalle

03.10. - 08.10.23 FRANKFURT - Festhalle

Vorschaubild: © Sandra Ludewig / Sat.1 (inFranken.de)