Helene Fischer ist wie vom Erdboden verschluckt - zumindest fühlt es sich für die meisten Fans der Schlagerkönigin so an: Die Sänger ("Atemlos - Durch die Nacht", "Achterbahn", "Herzbeben") hat sich seit der Geburt ihrer Tochter Nala aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt hat sie erneut den Unmut ihrer treuen Bewunderer auf sich gezogen.

Ein Konzert, das am 8. April in Bad Hofgastein stattfinden sollte, wurde auf den 1. Oktober 2022 verschoben. Aber nicht der Konzert-Ausfall selbst, sondern die nicht vorhandene Kommunikation der Schlagerkönigin ist es, was Helene Fischers Fans sauer macht.

Die Fans sind sauer - denn von Helene Fischer kommt nichts

Die Nachricht hat viele eingefleischte Fans des Schlagerstars hart getroffen. Besonders aber die Tatsache, dass Helene Fischer weiterhin schweigt, ist vielen sauer aufgestoßen. Die meisten hätten sich zumindest zu so einem Anlass ein kleines Statement oder das ein oder andere tröstende Wort der Ikone gewünscht.

Der Instagram-Kanal von Helene Fischer bleibt jedoch verwaist, die Fans haben vergeblich gewartet. In den sozialen Medien machen deshalb einige Anhänger ihrem Ärger Luft: "Ich habe heute alle Platten von Helene Fischer weggeworfen", schreibt beispielsweise eine Userin. Eine andere schimpft: "Das war doch klar. Es wird überhaupt kein Konzert stattfinden dieses Jahr."

Ob das stimmt, bleibt abzuwarten. Eigentlich ist ein Comeback-Auftritt der Sängerin bereits am 27. März beim "Snowpen Air" in der Schweiz geplant. Ob dieser jedoch tatsächlich stattfinden wird? Die Fans sind skeptisch, vor allem nach der jüngsten Absage.

