Helene Fischer ist endlich Mama geworden. Sie soll ihr Kind in einer Hausgeburt zur Welt gebracht haben.

Dies berichtet unter anderem die Bild am Dienstagabend (04.01.2022).

Helene ist Mama geworden: Baby um Weihnachten geboren

Laut den engsten Bekannten der Sängerin soll sich Helene nun am Ammersee erholen und die Zeit mit ihrer Kleinen in Ruhe genießen. Das Kind sei in der Zeit um Weihnachten geboren worden.

Helenes Eltern wohnen in der Nähe der Sängerin und können daher sicherlich bei der Betreuung helfen. Seit der Geburt sollen sie bereits regelmäßig vor Helenes Anwesen gesehen worden sein. Sie bringen Essen mit und greifen den frisch gebackenen Eltern tatkräftig unter die Arme.

Es ist das erste Kind für Helene (37) und ihren Verlobten Thomas Seitel. Viele Fans freuen sich weltweit mit der Sängerin. Schon vor zehn Jahren hatte sie verkündet, dass sie gerne Mutter wäre.

Schwangerschafts-Bombe war unbeabsichtigt geplatzt

Ende September ließ Bild die Schwangerschafts-Bombe platzen. Eine Person aus Helenes engstem Umfeld hatte die Baby-News offenbar ausgeplaudert - zum Ärger von Fischer und Seitel, die es zu diesem Zeitpunkt noch für sich behalten wollten.

Kurz darauf reagierte die 37-Jährige dann selbst auf die Berichte über den Nachwuchs. In einem emotionalen Posting sprach die Schlager-Queen davon, wie überglücklich sie sei und wie "fantastisch" es ihr gehe.