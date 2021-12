Wie die Bild aus dem Umfeld von Helene Fischer erfahren haben will, ist das Geschlecht des Kindes des Schlagerstars schon Eingeweihten bekannt. Das Paar soll ein Mädchen erwarten.

Das Kind von Helene Fischer und ihrem Verlobten, Thomas Seitel, soll im Januar geboren werden, auch wenn eine Freundin mutmaßte, Helene Fischer habe bereits ihr Kind bekommen.

Die ganze Familie freue sich auf das Baby, das Kinderzimmer sei fertig eingerichtet und alles bereit für die Kleine. In dem Haus des Paars am Ammersee in Bayern wird die kleine Familie leben.

Vorschaubild: © Jens Kalaene (ZB)/dpa