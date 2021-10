Helene Fischer (37) bestätigt ihre Schwangerschaft bei Instagram

Helene Fischer gibt erstes Statement ab: "Wir sind überglücklich"

Wird ihr einziges Konzert in Deutschland überhaupt stattfinden?

Helene Fischer ist tatsächlich schwanger. Die Bild berichtete bereits von einer Schwangerschaft im vierten Monat. Jetzt bestätigt die Sängerin das Gerücht in den sozialen Medien. Viele Fans fragen sich aktuell, wie es mit Helenes Konzerten weiter gehen wird. Wird das Mega-Konzert in München überhaupt stattfinden?

Update vom 02.10.2021 um 17 Uhr: "Wir sind überglücklich" - Helene Fischer bestätigt Schwangerschaft bei Instagram

Sängerin Helene Fischer hat sich nach Medienberichten über eine Schwangerschaft bei Instagram geäußert. "Wir sind schon seit längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch. Denn ich kann voller Stolz sagen: Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns steht. Ein überwältigendes und einzigartiges Gefühl. Ich sende euch viel Liebe und danke euch allen für die netten Worte und Glückwünsche!", schrieb sie am Samstagnachmittag auf Instagram, ohne wörtlich von einer Schwangerschaft zu sprechen.

«So schön meine derzeitige Verfassung auch ist, hätten wir gerne noch etwas länger gewartet, bis diese Nachricht die Öffentlichkeit erreicht.» Sie bitte darum, dass in der nächsten Zeit ihre Privatsphäre beachtet und respektiert werde.

Die 37-Jährige hatte ihre Beziehung zu dem Akrobaten Thomas Seitel (36) im Dezember 2018 öffentlich gemacht. RTL und "Bild" hatten am Donnerstag über eine Schwangerschaft der Popsängerin berichtet.

Schlagerstar Helene ist mit ihrem Lebensgefährten Thomas Seitel seit Sommer 2018 ein Paar. Wie die Bild "aus dem allerengsten Umfeld der Sängerin" erfahren haben soll, freuen sich die beiden wahnsinnig auf ihren Nachwuchs. Es wäre das erste Baby für die 37-Jährige. Eine Insider verriet, dass das Baby ein absolutes "Wunschkind" sei und die "Krönung ihrer Liebe".

Helene Fischer war zuvor lange mit dem Schlagersänger Florian Silbereisen liiert.

Erst kürzlich ist Helene in die Schlagzeilen geraten, da vielen Fans die Ticket-Preise zu teuer waren.

Nachwuchs bei Helene Fischer: Wird ihr einziges Deutschland-Konzert stattfinden?

Ist Helene wirklich im vierten Monat schwanger, dürfte ihr Kind im Februar oder März 2022 zur Welt kommen. Doch was ist mir ihrer anstehenden großen Tournee?

Zum riesigen Konzert mit mehr als 100.000 verkauften Karten in München (August 2022) hat die Leutgeb-Entertainment-Group auf Facebook veröffentlicht: "Das geplante Konzert von Helene Fischer am 20. August 2022 in München findet ganz normal statt."

Am 15. Oktober erscheint außerdem ihr neues Album "Rausch" mit den Single-Vorboten "Vamos a Marte" und "Volle Kraft voraus". Im August 2021 hat Fischer unter einem Instagram-Post zu ihrem neuen Album verkündet: "Heute bin ich ausgeglichen, vollkommen in meiner Mitte und bin da angekommen, wo ich immer sein wollte - im Auge des Orkans!"