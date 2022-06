Fans dürfen aufatmen: Endlich ist es so weit und Schlagerkönigin Helene Fischer beendet ihre Babypause offiziell. Mit einer fulminanten Show unter dem Titel "Das große Schlagercomeback 2022" wird die Sängerin wieder im Fernsehen zu sehen sein. Und mit wem feiert die Schlagerikone? Natürlich mit ihrem Ex! Florian Silbereisen soll die Show moderieren.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, wird es am 23. Juli eine große Schlagershow in Leipzig geben, in der das Ex-Paar zum ersten Mal seit 2019 wieder zusammen zu sehen sein wird.

Nicht nur Helene Fischer feiert Comeback: Große Schlager-Show geplant

Der Schlagersänger sagte der Zeitung: "Wir haben die Show ganz heimlich geplant, um alles in Ruhe vorbereiten zu können. Es wird eine ganz besondere Show in einer riesengroßen Glashalle!" Es soll auch Pyrotechnik und Wasserfontänen geben.

Natürlich wird nicht nur Helene Fischer bei der Show zu sehen sein. Medienberichten zufolge kehrt auch ESC-Legende Nicole nach ihrer Krebs-Erkrankung zurück auf die TV-Bühne. Auch Pop-Ikone Nena soll für einen Auftritt vorbeischauen. Laut Bild-Zeitung gibt es ab Freitag, 1. Juli 2022, Tickets zu kaufen.