Headliner beim Bayern 3-Dorffest: Sunrise Avenue kommt nach Mittelfranken

Sunrise Avenue: Dritter Headliner bekannt gegeben



red/tu

Dritter Headliner bekannt gegeben: Sunrise Avenue kommt am 8. September 2018 zum Bayern 3-Dorffest nach Treuchtlingen (Mittelfranken, Landkreis Weissenburg-Gunzenhausen). Nach Alice Merton und Glasperlenspiel, ist die Band der dritte von insgesamt vier Headlinern beim zehnten Dorffest in Treuchtlingen. Das Fest findet auf dem Bubenheimer Flugplatz statt.Die finnische Rockband reist mit hohem Bekanntheitsgrad und zahlreiche Chart-Hits nach Mittelfranken. Neben "Fairytale Gone Bad" und "Hollywood Hills" sind auch Lieder wie "I Help You Hate Me" populär. Damit steigern sich die Veranstalter, nachdem "Glasperlenspiel" und Alice Merton als Headliner beim Bayern 3-Dorffest veröffentlicht wurden.