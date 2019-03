Hausmeister Krause: Tom Gerhardt hat geheiratet

Comedian Tom Gerhardt (61) hat in Köln seine Lebensgefährtin Nadja da Silva (45) geheiratet. Nur der engste Kreis der Familie sei bei der Feier am Freitag dabei gewesen, sagte er dem "Express". Bei Instagram postete der Comedian ein Foto, auf dem seine Frau im Hochzeitskleid ihn am Bein zum Standesamt zerrt.

Die Ringe getauscht: Tom Gerhardt und seine Lebensgefährtin haben geheiratet

Gerhardt war vor allem mit der Kino-Komödie "Voll Normaaal" und als tyrannischer Hausmeister Krause bekannt geworden. Zuletzt war er als Theaterschauspieler aktiv.

Allerdings sei auch eine Rückkehr ins Fernsehen geplant. "Ich habe ein neues großes Projekt im TV, das ich vielleicht Mitte des Jahres anfange", sagte er dem "Express".