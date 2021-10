Aufregung um Helene Fischers neues Lied

DSDS-Kandidatin beschuldigt Schlagerstar des Song-Diebstahls

Zuständiges Musiklabel Universal äußert sich zur Diskussion

Eigentlich hätte es für Helene Fischer und ihre Fans ein Grund zur Freude sein sollen: Am vergangenen Freitag veröffentlichte die Schlagersängerin ihren Song „Null auf 100“, die mittlerweile dritte Single aus ihrem neuen Album „Rausch“. Doch die ehemalige DSDS-Kandidatin Angelika Ewa Turo erhebt nun schwere Vorwürfe gegen Fischer: Die habe den Song nämlich von ihr geklaut.

Helene Fischer covert holländischen Song

Selbstgeschrieben und komponiert ist das Lied tatsächlich nicht: 2019 erschien es bereits unter dem Titel „Hoe Het Danst“ („Wie man tanzt“) des holländischen Sängers Marco Borsato. Fischers neue Version ist also ein Cover des Originals. An sich nichts Ungewöhnliches in der Musikwelt – aber: Sängerin Angelika Ewa Turo, die vor fünf Jahren an der Castingshow DSDS teilnahm, habe bereits im November 2020 mit dem Musikunternehmen „Universal Holland“ Kontakt aufgenommen, das die Rechte am Song besitzt. Sie schrieb daraufhin monatelang an ihrer eigenen, deutschen Coverversion mit Titel „Ich will wissen“ und drehte sogar ein Musikvideo dazu. Doch dann kam ihr Helene Fischer, die kürzlich bei einem Konzert erstmals ihren Babybauch präsentierte, zuvor: Ihre Version „Null auf 100“ wurde vor Turos Cover veröffentlicht.

Vor wenigen Tagen äußerte sich Turo auf Facebook und Instagram dazu: „Dieses sollte meine neue Single werden. Den Text hatte ich im Januar 2021 zum Titel von Marco Borsato geschrieben. Leider wurde der Titel heute von Helene Fischer veröffentlicht mit einem anderen Text.“ Sie selbst habe Fischers Version im Radio gehört und sei davon komplett überrumpelt gewesen. „Schade. Hätte nicht gedacht, dass Helene Fischer covert“, endet Turos Facebook-Post.

Vor Gericht werden die Vorwürfe aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht ausdiskutiert werden: Die Rechte am holländischen Original des Songs habe Toru nämlich immer noch nicht erhalten, wie die Ex-DSDS-Kandidatin in einem Bild-Interview erklärte. Dass sie ihre eigene Variante des Liedes doch noch veröffentlichen wird, halte sie mittlerweile für unwahrscheinlich. Der Musikkonzern Universal Music, bei dem Helene Fischer unter Vertrag ist, sagte der Bild gegenüber, dass es in der Musikindustrie vollkommen normal sei, nach fremdsprachigen Songs Ausschau zu halten und diese eventuell zu covern. Von einer zweiten Anfrage eines weiteren Künstlers, das Original covern zu dürfen, wisse Universal aber nichts.

