Harry und Meghan: Die Flitterwochen müssen warten

Meghan Markle (36) musste in den letzten Tagen ziemlich viel mitmachen. Ihre Familie kommt uneingeladen nach London, ihr Vater hatte einen Herzinfarkt und kommt vermutlich nicht zur Hochzeit. Da kamen ihr die Flitterwochen mit ihrem Liebsten gerade recht. Doch auch die fallen jetzt ins Wasser.Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) werden nach ihrer Hochzeit 19. Mai auf Schloss Windsor nicht direkt in die Flitterwochen fahren. Das geht aus einer Mitteilung des Kensington-Palasts vom Montag hervor.Demnach wird das Paar wenige Tage nach der Feier gemeinsam mit Prinz Charles (69) und Herzogin Camilla (70) an einem Empfang für Wohltätigkeitsorganisationen in London teilnehmen. Der Event im Garten des Buckingham-Palasts mit Organisationen, für die Charles die Schirmherrschaft übernommen hat, wird der erste Auftritt von Harry und Meghan als Eheleute. Die beiden sind selbst stark sozial engagiert.In die Flitterwochen fahren wollen die beiden Medienberichten zufolge erst etwas später. Wohin es gehen soll, ist noch nicht bekannt. Spekuliert wird über verschiedene Ziele in Afrika. Britische Medien haben unter anderem ein Luxusresorts in der namibischen Wüste als mögliches Reiseziel ausgemacht.