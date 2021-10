Laut Medienberichten: Helene Fischer soll mit 37 Jahren schwanger sein

Fischer und Thomas Seitel erwarten ihr erstes Kind

Es soll ein absolutes "Wunschkind" sein und "Krönung ihrer großen Liebe"

Wird ihr einziges Konzert in Deutschland überhaupt stattfinden?

Helene Fischer soll tatsächlich schwanger sein. Wie die Bild berichtet, soll der deutsche Schlagerstar bereits im vierten Monat sein. Bisher gibt es noch kein offizielles Statement. Viele Fans fragen sich aktuell, wie es mit Helenes Konzerten weiter gehen wird. Wird das Mega-Konzert in München überhaupt stattfinden?

Hammer Baby-News: Helene Fischer soll im vierten Monat schwanger sein

Schlagerstar Helene ist mit ihrem Lebensgefährten Thomas Seitel seit Sommer 2018 ein Paar. Wie die Bild "aus dem allerengsten Umfeld der Sängerin" erfahren haben soll, freuen sich die beiden wahnsinnig auf ihren Nachwuchs. Es wäre das erste Baby für die 37-Jährige. Eine Insider verriet, dass das Baby ein absolutes "Wunschkind" sei und die "Krönung ihrer Liebe".

Helene Fischer war zuvor lange mit dem Schlagersänger Florian Silbereisen liiert.

Erst kürzlich ist Helene in die Schlagzeilen geraten, da vielen Fans die Ticket-Preise zu teuer waren.

Nachwuchs bei Helene Fischer: Wird ihr einziges Deutschland-Konzert stattfinden?

Ist Helene wirklich im vierten Monat schwanger, dürfte ihr Kind im Februar oder März 2022 zur Welt kommen. Doch was ist mir ihrer anstehenden großen Tournee?

Zum riesigen Konzert mit mehr als 100.000 verkauften Karten in München (August 2022) hat die Leutgeb-Entertainment-Group auf Facebook veröffentlicht: "Das geplante Konzert von Helene Fischer am 20. August 2022 in München findet ganz normal statt."

Am 15. Oktober erscheint außerdem ihr neues Album "Rausch" mit den Single-Vorboten "Vamos a Marte" und "Volle Kraft voraus". Im August 2021 hat Fischer unter einem Instagram-Post zu ihrem neuen Album verkündet: "Heute bin ich ausgeglichen, vollkommen in meiner Mitte und bin da angekommen, wo ich immer sein wollte - im Auge des Orkans!"