Der 77-jährige Moderator, Frank Elstner ist laut eigenen Angaben an Parkinson erkrankt, wie die Deutsche Presse Agentur am Dienstag, dem 24. April 2019 mitteilte. In einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit" (18/2019) sagte Elstner, dass er die Diagnose bereits vor drei Jahren erhalten hat. "Außer meiner Familie und meinem besten Freund habe ich es bislang niemandem erzählt." Außerdem erklärte er, dass er hin und wieder Muskel-, Nacken und Rückenschmerzen verspürt. "Ich versuche, die Sache so leicht wie möglich zu nehmen und nicht in Selbstmitleid zu versinken."

Jedes Jahr ist ein Bonusjahr für Elstner

Wut auf die Krankheit kenne Elstner nicht, der vor kurzem seinen 77. Geburtstag feierte. "Ich habe viele Freunde, die vorher gestorben sind - warum soll ich da eine Wut haben? Jedes Jahr, das jetzt dazukommt, ist für mich ein Bonusjahr." Das Einzige, wovor sich der Entertainer, der aus Sendungen wie "Wetten, dass...", "Verstehen Sie Spaß?" und "Montagsmaler" bekannt ist, fürchtet, seien die Reaktionen der Leute. "Wovor ich Angst habe, ist, dass in Zukunft jeder im Restaurant schaut, ob ich schon zittere.", sagte Elstner. "Ich hoffe, dass eine gewisse Natürlichkeit Einzug hält: Dann zittere ich halt."

Was ist Parkinson?

Parkinson ist eine nervenbedingte Bewegungsstörung, die vor allem ältere Menschen trifft. Ursache für die auch Schüttellähmung genannte Krankheit ist das Absterben von Nervenzellen im Gehirn. Sie produzieren dann kein Dopamin mehr, mit dessen Hilfe der Körper normalerweise Bewegungen steuert.

