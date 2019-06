Mönchengladbach vor 59 Minuten

Europameisterschaft

"Härtester Feuerwehrmann der Welt": Der Wettkampf hat begonnen - so hart sind die Disziplinen

Im Wettkampf um den Titel "Härtester Feuerwehrmann der Welt" treten rund 300 Teilnehmer in Mönchengladbach (NRW) gegeneinander an - in voller Montur. "Das ist Hochleistungssport", so ein Feuerwehrsprecher.