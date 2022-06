Der Schlagzeuger der DDR-Kultband Puhdys, Klaus Scharfschwerdt, ist tot. Er starb am vergangenen Freitag (10. Juni 2022) im Alter von 68 Jahren in einer Berliner Klinik. "nach langem Kampf gegen Lungenkrebs" gestorben, bestätigte die Managerin seiner Band Scharfschwerdts Neuland, Daniela Wintoch, der dpa in Berlin am Dienstag (14. Juni 2022) unter Berufung auf das engste Umfeld.

Seine Familie sei bei ihm gewesen und bitte um Verständnis, in aller Stille trauern zu wollen. Auch die Beisetzung solle nur im engsten Familienkreis erfolgen.

Kultband trauert um einstiges Mitglied

"Leider mussten wir uns von Klaus nach einer langen und schweren Krankheit für immer verabschieden", schreibt Dieter Birr, der ebenfalls Mitglied der Rockband Puhdys war. "Wir haben gemeinsam viele schöne und erfolgreiche Jahre mit den Puhdys erleben dürfen. Er war ein großartiger Schlagzeuger", so "Mashine" weiter.

Zuvor hatte die Familie den Tod über ein Facebook-Posting bekannt gegeben. "Tiefer Schmerz erfüllt uns, wir sind ohne Worte", heißt es darin. Scharfschwerdt habe seinen Kampf gegen den Krebs verloren. "Er war immer stark und voller Hoffnung. Wir teilten diese Hoffnung und waren fest davon überzeugt: Er packt es! Es sollte leider nicht so kommen."

Eine schwere Krankheit warf Scharfschwerdt 2019 aus der Bahn. Er habe einen Tumor in der Lunge gehabt, berichtete er damals in einem Interview der Illustrierten "Superillu". "Aber der ist jetzt weg, restlos, und es geht mir gut." Die Diagnose habe er nach einer Leistenbruchoperation erhalten. Dann habe er eine Reise abgesagt und mit der Chemotherapie begonnen. Scharfschwerdt damals weiter: "Komplettangriff. Feuer frei. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Und für mich gab's von Anfang an nur die eine: Ich will leben, ich kämpfe und ich schaffe das."

Beliebteste Rockband der DDR

In der erfolgreichen Band war Klaus Scharfschwerdt der Jüngste. Mehrfach wurde er zum besten Schlagzeuger in der DDR gewählt. Als die Puhdys sich 2016 auflösten, war er 62 Jahre alt. Nach einer kleinen Bühnen-Pause gründete der Drummer danach eine neue Band.

In der DDR wurden die 1969 gegründeten Puhdys ("Alt wie ein Baum", "Hey, wir woll'n die Eisbär'n sehn") zwölf Mal zur beliebtesten Rockgruppe gewählt. Auch nach dem Mauerfall blieb das Quintett erfolgreich und füllte - anders als die meisten anderen Bands aus dem Osten Deutschlands - große Hallen. Der Drummer Scharfschwerdt gab zwei Puhdys-Titeln seine Stimme: "Jahreszeiten" und "TV Show". 2016 löste sich die Band nach Streitigkeiten auf.

Zwei Jahre später gründete ihr Schlagzeuger eine neue Band: Scharfschwerdts Neuland. Er habe sich zu Hause gelangweilt, sagte er 2018 im "Deutsche Mugge"-Interview. "Du sitzt dann eben da, nur Kois füttern reicht nicht und nur in Urlaub fahren, reicht auch nicht." Er tat sich mit einem Gitarristen, einem Geiger und einer Cellistin zusammen.

