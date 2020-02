Greta Thunberg: Ihre Schwester Beata möchte auch auf die große Bühne

Stockholm: Greta Thunberg ist seit etwa zwei Jahren in aller Munde: Die Klimaaktivistin bewegt Millionen Menschen weltweit, an Protesten wie "Fridays for Future" teilzunehmen und sich für Umweltziele einzusetzen. Doch nicht nur sie steht im Rampenlicht. Auch ihre jüngere Schwester Beata Ernman wagt den Sprung auf die große Bühne - zunächst in Schweden und in anderer Funktion.

Beata leidet unter Popularität von Greta Thunberg

Beata Ernman ist nicht unter dem Namen Thunberg bekannt. Sie übernahm den Familiennamen ihrer Mutter Malena, die Opernsängerin ist. Zuhause ging es Beata zeitweise nicht gut, da sich ihre Eltern aufgrund von Gretas Depressionen kaum noch um Beata kümmerten. Das war unter anderem auch ein Grund, warum sich Gretas jüngere Schwester immer weiter zurückzog. Doch als Beata schließlich auch untersucht wurde, stellten die Ärzte bei ihr ADHS, das Asperger-Syndrom und eine stark ausgeprägte Geräusch-Überempfindlichkeit fest. Obwohl Greta Thunberg weltweit bekannt ist, geht Beata dennoch ihren eigenen Weg.