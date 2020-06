Mario Götze: Baby Rome ist da - Ann-Kathrin zeigt intimes Foto

Mario Götze ist Vater geworden: Gemeinsam mit seiner Ehefrau Ann-Kathrin durfte sich 28-Jährige über die Geburt ihres Sohnes freuen.

Nun wurde das Neugeborene der Öffentlichkeit präsentiert.

Update vom 10.06.2020: Mama Götze zeigt sich mit Baby

Das Elternglück der Götzes ist noch jung - und schon zeigt sich die frisch gebackene Mutter mit ihrem Sohn erneut auf Instagram. In einem Story-Post ist Ann-Kathrin Götze mit Rome Götze, auf ihrer Brust, zu sehen.

Dazu schreibt die 30-Jährige: "Er hat meine Haare. Als ich geboren wurde, war ich auch ein kleiner Affe."

Erstmeldung vom 09.06.2020: Götze-Baby ist da - und es hat einen kuriosen Namen

Das Götze-Baby ist da: Mario Götze und Ann-Kathrin Götze sind nun Eltern. Am Freitag (5. Juni 2020) kam ihr Sohn auf die Welt. Das gaben der "BVB"-Profi und seine Frau in den sozialen Netzwerken bekannt.

Ende März 2020 hatte das Paar die Baby-News publik gemacht. Zu diesem Zeitpunkt war die 30-Jährige bereits im siebten Monat schwanger. Nun also die Geburt. Götzes Verein Borussia Dortmund hatte dies bereits vorab via Twitter angekündigt: "Mario Götze fehlt heute aus privaten Gründen im BVB-Kader. Er weilt an der Seite seiner Frau im Krankenhaus, wo die beiden ihr erstes Kind erwarten", hieß es am Samstag (6. Juni 2020) im Vorfeld des Heimspiels gegen Hertha BSC Berlin - zu diesem Zeitpunkt hatte das Kind bereits das Licht der Welt erblickt.

Mario Götze: So heißt das Baby

Der Kleine heißt Rome. Die frisch gebackene Mutter postete dazu ein Foto via Instagram und kommentierte: "Unser Sohn Rome wurde am 5. Juni geboren. Wir sind mehr als gesegnet."

Das Paar hatte im Juni 2019 auf Mallorca geheiratet. Auf ihrem YouTube-Kanal erzählt Ann-Kathrin Götze, wie es anschließend zur Schwangerschaft kam: "Nach unserer Hochzeit im letzten Juni habe ich aufgehört, zu verhüten und Hormone einzunehmen, und wir dachten uns: 'Ok, vielleicht nächstes Jahr.' Man weiß ja nie, wie der Körper auf die fehlenden Hormone reagiert."

Aber dann sei alles so schnell gegangen, führt sie aus. "Wir hätten nie gedacht, dass es so schnell gehen würde", so die 30-jährige Influencerin.

tu/ry