Derartig im Mittelpunkt stand Inka aus Nierstein bei "Germany's Next Topmodel" (GNTM) noch nie.

Nach einer Woche Corona-Quarantäne drehte sich in der siebten Ausgabe der Show fast alles um sie – und vor allem um ihren unerwarteten neuen Look.

"Endlich wieder da": Darum war Inka erst mal abgetaucht

Was ist nur mit Inka los? Diese Frage stellten sich zuletzt viele Fans der Niersteinerin. Denn bei „Germany’s Next Topmodel“ tauchte sie in der letzten Folge überhaupt nicht auf, schied aber auch nicht aus. Am Donnerstagabend lieferte Inka in einem Einspieler dann selbst die Lösung: „Ich musste ja leider in Quarantäne, weil ich mich angesteckt hatte, aber jetzt bin ich endlich wieder da“. Trotz der Freude, ihre „Mädels“ wieder zu sehen, war die Niersteinerin aber auch etwas enttäuscht. Denn das Umstyling, das ihre Mitkonkurrentinnen zuletzt bekommen hatten, hatte sie wegen ihrer Corona-Zwangspause verpasst. Doch da ahnte die 19-Jährige noch nicht, dass es für sie noch ganz heftig kommen sollte.

Inka wird „männlich“

Als sie beim Shooting für ihre „Sedcard“ auftauchte, war Inka noch ganz „traurig“, keinen neuen Look bekommen zu haben. „Ich wollte eine neue Frisur, Heidi“, sagte Inka. Und zack, zehn Sekunden später saß die Niersteinerin zu ihrer eigenen Überraschung auf dem Umstyling-Hocker. „Das schlimmste wär kurz, ganz, ganz kurz“, meinte Inka noch etwas ängstlich. Doch da kündigte ihr Moderatorin Heidi Klum schon an, dass „wir was Extremes mit dir machen“. Wenige Augenblicke später lagen dann schon die ersten abgeschnitten Haare auf dem Boden.