Von den Zuschauer*innen geliebt, von den Kandidatinnen gefürchtet: Bei "Germany's Next Topmodel" steht in dieser Woche das große Umstyling an. Welche neuen Looks sich Heidi Klum wohl in diesem Jahr für die Topmodel-Anwärterinnen einfallen lassen hat?

Von blond zu brünett oder langer Mähne zu Pixie Cut: In den vergangenen Staffel gab es teils extreme Veränderungen. Häufig waren diese mit großen Tränen der Kandidatinnen verbunden, denn nicht alle konnte sich mit ihren neuen Frisuren anfreunden. Vor allem, wenn die Schere ausgepackt wird und es den langen Haaren an den Kragen geht, ist der Trennungsschmerz in der Regel besonders groß.

Bekommt Inka aus Nierstein eine neue Frisur?

"Heute ist mein Lieblingstag, heute ist mein Lieblingstag", freut sich Jurorin Heidi Klum auf das Umstyling. Ob das für die Kandidatinnen auch gilt, scheint fraglich. Erste Ausschnitte der Folge zeigen: Die Models sehen ganz schön nervös aus. Kein Wunder, denn wie in jedem Jahr, wissen sie auch in dieser Staffel nicht, mit welcher Frisur sie das Umstyling verlassen werden.

"Dieses Jahr stylen wir zwar weniger Mädchen um als sonst, dafür werden die Veränderungen aber umso extremer", erklärt Klum. Inka aus Nierstein scheint Glück zu haben: Sie darf ihre langen Haare wohl behalten. Dabei vermuteten ihre Mitstreiterinnen im Vorfeld etwas anderes. "Ich glaube, dass man aus Inka noch mal einen ganz anderen Typ machen könnte", rechnete Paulina mit einer Typveränderung bei der 19-Jährigen, "vielleicht bei ihr auch ganz kurz. Das könnte ich mir auch vorstellen."

Große Veränderungen bei Kandidatin Vanessa: "Mit ihren langen braunen Haaren sticht sie nicht wirklich hervor"

Anders sieht es bei Vanessa aus. Erste Bilder zeigen, dass auf die 20-Jährige eine besonders große Veränderung wartet. "Vanessa hat ein wunderschönes Gesicht. Wahnsinnig blaue Augen. Aber durch ihren eher unauffälligen Look mit ihren langen braunen Haaren sticht sie nicht wirklich hervor. Ich sag mal so: Am Ende des Tages wird davon nichts mehr auf Vanessa zutreffen", sagt Heidi Klum über ihr Umstyling.

Mutig, aber doch etwas nervös, stellt sich Vanessa der Typveränderung. "Jetzt ist es zu spät. Jetzt bin ich hier, jetzt gibt es kein Zurück mehr", sagt das Model, als es auf dem Friseurstuhl Platz nimmt. Ob sie auch so ruhig bleibt, wenn die Friseurin die Schere im Nacken ansetzt? Ihre Mitstreiterin Lieselotte macht ihr jedenfalls Mut: "Guck mal, was für eine Ehre. Das ist die persönliche Stylistin von Heidi Klum, die dich jetzt hübsch macht"

Es geht nach Los Angeles und in die Modelvilla

Auch neben dem großen Umstyling ist der neuen Folge einiges los. So ist endlich der Moment gekommen, auf den viele Kandidatinnen schon seit der ersten Folge gewartet haben - es geht nach Los Angeles, wo sie direkt die Modelvilla beziehen dürfen. Die Euphorie unter den Kandidatinnen ist riesig. "Das war... unglaublich war das", schwärmt Barbara angesichts des Traumhauses mit Pool und Sicht auf das Hollywood Sign.

Bei der Entscheidung bekommt Heidi Klum diesmal Unterstützung von einem bekannten Gesicht der GNTM-Familie. Vor 13 Jahren, in der vierten Staffel von "Germany's Next Topmodel", war Sarina Nowak noch selbst als Kandidatin dabei. Inzwischen arbeitet sie erfolgreich als Curvy-Model und ist in dieser Woche die Gastjurorin an Heidis Seite.

Das große Umstyling ist am Donnerstag (10. März) ab 20.15 Uhr bei ProSieben, sowie online im Stream bei Joyn zu sehen.