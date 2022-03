Seit mittlerweile fünf Wochen kämpfen die Topmodel-Anwärterinnen wieder um die Gunst von Heidi Klum. Sie alle wollen "Germany's Next Topmodel" werden und in die Fußstapfen von früheren Gewinnerinnen wie Lena Gercke, Stefanie Giesinger oder Alex Maria Peter treten.

Auch Inka aus Nierstein bei Mainz ist noch dabei und dabei und kämpft aus dem Titel. Viel Sendezeit hatte die Rheinland-Pfälzerin bislang nicht. Auch wenn sie Heidi Runde für Runde überzeugen konnte, war sie für die Zuschauer*innen kaum zu sehen. Ob sich das in Folge fünf, die am Donnerstag (03. März) ausgestrahlt wird, ändert?

Castingwoche: "Man merkt, jeder will es, jeder kämpft dafür"

In jedem Fall verspricht die neue Folge spannend zu werden. Von der beliebten Urlaubsinsel Mykonos geht es für die Models in die griechische Hauptstadt Athen, wo sie sich bei Castings zum ersten Mal vor potenziellen Kund*innen beweisen müssen. Eine wichtige Aufgabe, denn ein Model ohne Job ist bekanntlich kein Model. Und die vergangenen Staffeln haben gezeigt: Verpatzte Castings können auch schnell zum Rauswurf führen.

Vor insgesamt vier Kund*innen können die Models ihr Können unter Beweis stellen. Es sind Kund*innen, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Doch vor ihnen allen gilt eins: Die GTM-Kandidatinnen müssen professionell und selbstbewusst auftreten. Dieser Aufgabe stellen sie sich voller Ehrgeiz. "Man merkt, jeder will es, jeder kämpft dafür", fasst Kandidatin Amaya die Haltung der Models zusammen.

Kann sich Inka den Traum von einem Job bei einem Sportkunden erfüllen?

Im Vorfeld sagte Niersteinerin Inka, dass sie sehr sportlich sei und deshalb davon träume, einmal für eine Sportmarke, wie Nike, zu modeln. Vielleicht kann sie ihren Traum ja schon in Athen verwirklichen? Auf dem Castingplan der Models stehen auf jeden Fall auch zwei Kund*innen mit sportlichem Konzept.

Bei einem dieser Castings müssen die GNTM-Kandidatinnen Bikinis, Monokinis, und Badeanzüge in knalligen Farben und femininen Passformen präsentieren. Außerdem steht ein Casting für ein Sport- und Lifestylemagazin an. Dort müssen die Frauen zeigen, dass sie fit sind, sich in einer Challenge umziehen, umdenken und schließlich abliefern. Ob Inka auch diese sportlichen Aufgaben meistern und sich ein Ticket in die nächste Runde sichern kann?

Jean Paul Gaultier als Gastjuror: "Er ist so eine Ikone. Einfach krass"

Entschieden wird das, wie in jeder Folge, auch diesmal wieder beim Elimination Walk. Bei ihrer Entscheidung wird Heidi Klum diesmal von niemand geringeren, als dem französischen Modeschöpfer Jean Paul Gaultier beraten. Die Models sind sprachlos, als sie davon erfahren. "Ich kann es gar nicht glauben, dass er hier ist", drückt Laura W. ihr Staunen aus, "er ist so eine Ikone. Einfach krass". Mit seinen Kollektionen, die beispielsweise Korsetts, Röcke für Männer und Madonnas berühmten Kegel-BH umfassten, hat Gaultier die Modewelt revolutioniert.

Passend dazu bestehen die Outfits der Kandidatinnen beim Entscheidungswalk aus Korsetts in Lederoptik mit verspielten Designs, Bodys aus feinem Mesh, Overknees und eleganten Ketten an den Hüften. Darin sollen sie sich sexy, stark und selbstbewusst präsentieren. Ob das allen Models gelingt? Zu sehen ist das am Donnerstag (03. März) ab 20.30 bei ProSieben und online im Stream bei Joyn.