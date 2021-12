Star-Comedian Mirco Nontschew ist tot. Das bestätigt sein Manager und Freund Bertram Riedel gegenüber der "Bild-Zeitung". Nontschew wurde nur 52 Jahre alt. "Wir bestätigen den Tod unseres Freundes und Familienmitglieds. Die Familie bittet um Rücksichtnahme in dieser schweren Zeit", wird Riedel zitiert. Die Todesursache ist bisher unklar. Gegenüber der Berliner Zeitung sagte eine Polizeisprecherin: "In dem Mehrfamilienhaus wurde gestern Nachmittag ein 52-Jähriger tot aufgefunden. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet."

Wie die "Bild" berichtet, hatte sich die Familie von Mirco Nontschew Sorgen gemacht, nachdem sie seit einigen Tagen nichts von dem Comedian gehört hatten. daraufhin alarmierten sie am Freitag die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte verschafften sich Zutritt zu Nonteschews Wohnung und fanden gegen 16 Uhr die Leiche des allein lebenden Komikers. Nontschew hinterlässt zwei Töchter.

Bestürzen um Mirco Nontschews Tod: "Unfassbar, gelähmt und voller tiefer Trauer"

Auch, wenn Nontschew verstorben ist, wird er noch einmal im Fernsehen zu sehen sein: Der Komiker ist Teil der dritten Staffel von "LOL - Last One Laughing", die im Frühjahr bei Prime Video ausgestrahlt werden soll. Die Staffel ist bereits abgedreht.

Im Netz trauern Fans um den Star-Comedian, der im TV so viele zum Lachen brachte. "Ein Stück meiner Jugend. Viel zu früh - Ruhe in Frieden Mirco", schreibt Twitter-Nutzer ecanor. Promillepeter wünscht Nontschew "Gute Reise Mirco" und erinnert nochmal an seine größten Erfolge: "RTL Samstag Nacht", "Frei Schnauze" und auch "Last One Laughing".

Auch Comedy-Kollege Ralf Schmitz schreibt in den sozialen Medien, dass er Mirco Nontschew "unglaublich vermissen" werde. Genauso veröffentlicht Comedian Mario Barth einen emotionalen Post. "Unfassbar, gelähmt und voller tiefer Trauer, verabschiede ich mich nicht nur von einem der größten und mit Abstand besten und nettesten Kollegen, sondern vielmehr auch vom Menschen und Freund Mirco. Es gibt keine Worte für diesen wahnsinnigen Verlust", so Mario Barth.

Hugo Egon Balder schrieb am Samstag bei Instagram: "Mirco war der erste, der von Jacky und mir als Produzenten von "RTL Samstag Nacht" ins Team geholt wurde. Ich bin fassungslos, unendlich traurig und jetzt einfach nur stumm."

Preisgekrönter Comedian

Mirco Nontschew wurde am 29. Oktober 1969 in Ost-Berlin geboren. 2012 versuchte er sich sogar als TV-Koch: RTL II strahlte testweise mit ihm eine Kochshow aus. Sie trug den Namen "Cook cook - Mircos Kochstudio". 1994 erhielt er den Bambi, 2005 den Deutschen Comedypreis.

Nontschew wurde in den 90er Jahren durch die Kult-Sendung "RTL Samstag Nacht" berühmt. Auch seine Rolle in "7 Zwerge – Männer allein im Wald" machte ihn bundesweit bekannt. Sein Markenzeichen: die Fähigkeit, Geräusche und Töne nahezu perfekt zu imitieren.

2001 erhielt Nontschew bei Sat.1 seine eigene Sendung "Mircomania". Später war er auch in der Improvisationscomedy "Frei Schnauze" bei RTL dabei, danach auch im Sat.1-Comedy-Format "Die dreisten Drei".