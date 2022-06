Fußballspieler Mats Hummels im Dating-Karussell: Schon wieder wurde der Kicker mit einer neuen Frau fotografiert. Diesmal während eines Mallorca-Aufenthalts. Laut Bild-Zeitung handelt es sich bei der schönen Unbekannten um Only-Fans-Model Julia Nikola Gauly. Die 27-Jährige ist auf den Fotos innig knutschend mit dem Fußballer zu sehen.

Nach Liebesgerüchten um Hummels und die 22-jährige Tischtennisspielerin Lisa Straube im vergangenen Sommer und einem Flirt mit Germany's Next Topmodel-Gewinnerin Celine Bethmann vor einigen Wochen, ist Model Gauly bereits die dritte Frau im Liebeskarussell des Kickers. Was sagt eigentlich Ehefrau Cathy Hummels dazu?

Cathy Hummels: Sie nimmt die Liebeleien ihres Ehemanns mit Humor

Während sie zu den Liebesgerüchten um Lisa Straube noch schwieg, bewies Cathy Hummels bereits während dem Hin und Her zwischen Mats Hummels und Celine Bethmann Humor. Nachdem sie sich bei Instagram amüsiert über die ein oder andere Schlagzeile geäußert hatte, sprach Cathy dann auch auf einer Film-Premiere in München über die Situation: Auf die Frage, ob all die Artikel über sie und Mats nicht anstrengend für sie seien, zuckte die Moderatorin nur mit den Schultern und betonte: "Ehrlich gesagt nehme ich alles mit Humor, das ganze Leben."

Und auch diesmal scheint Mats Hummels Ehefrau gelassen auf die Knutsch-Fotos ihres Ehemanns zu reagieren. Bei Instagram veröffentliche Cathy eine Story und zeigte eine Schlagzeile der Bild-Zeitung zum neuesten Flirt ihres Mannes: "Diese Frau küsst Mats Hummels jetzt". Dazu schreibt Cathy Hummels: "Warum sind alle Artikel, die mich interessieren, immer Bild Plus und gesperrt?"

Der Hashtag #wtf und ein Zwinker-Smiley zeigen, dass die Moderatorin die Flirtereien ihres Ehemannes und vor allem die Schlagzeilen darum nicht ganz so ernst nimmt.