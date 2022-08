Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, so sagt man. Diese Binsenweisheit scheinen sich auch die 25 Fußballer des SG Ropfe aus dem Elztal in Baden-Württemberg während ihres viertägigen Reisetrips auf Mallorca zu Herzen genommen zu haben.

Die bestellten nämlich bereits am Vormittag um 10.30 Uhr im Biergarten „Bamboleo“, dem Kult-Lokal in der Schinkenstraße am Ballermann, 600 Pils. Gekostet hat das Frühstück damit stolze 1260 Euro.

"Richtig viel Bier bestellen": So kam es zu der Bestellung von 600 Bier

Wie es zu dieser kuriosen Bestellung kam, erklärten die Fußballer gegenüber der "Bild"-Zeitung: „2019 hatten wir schon mal die Schnapsidee, richtig viel Bier zu bestellen. Also haben wir 400 Biere geordert“, erklärte einer der Kicker.

Damals soll das Gastro-Etablissement nicht auf die Bestellung vorbereitet gewesen sein, heißt es. So sollen zusätzlich Gläser gekauft worden sein, um die Bestellung erfüllen zu können.

Bei der neuerlichen Bestellung wollte man den Rekord überbieten. „Also haben wir mit 25 Mann 600 Pils bestellt“, erklärte der Fußballer Maurice gegenüber Bild. Das „Bamboleo“ soll besser vorbereitet gewesen sein. „Die haben vier Zapfhähne, die dauerhaft liefen. Nach einer halben Stunde waren alle Biere da“, sagte er.

"Bis 6 Uhr Morgens durchgezogen"

Ebenfalls rekordverdächtig: Das Tempo, in dem die Bestellung abgearbeitet wurde. Schon um 13 Uhr soll das Flüssig-Frühstück beendet gewesen sein. Wurden die Biere exakt aufgeteilt, entspricht die Bestellung 24 Pils (0,2 l) pro Person. Danach habe man noch weiter gefeiert und „bis 6 Uhr morgens durchgezogen.“

Ob die Rekordjagd im nächsten Jahr weitergehen soll, ließ Maurice indes offen. „Aktuell würde ich kein Bier mehr runterkriegen“, gesteht er. Der nächste Trip nach Malle sei aber bereits fest eingeplant.

