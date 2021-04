Viele kennen ihn aus Sendungen wie "The Tast", "Kitchen Impossible" oder "Die Küchenschlacht". Der gebürtige Kulmbacher Alexander Herrmann steht seit über 20 Jahren als Fernsehkoch in den verschiedensten Formaten vor der Kamera.

Im Jahr 2014 startete er seine eigene Kochsendung "Aufgegabelt" im Bayerischen Rundfunk. Dieses Jahr können sich Fans der Sendung auf eine neue Staffel mit sieben brandneuen Folgen freuen. Die diesjährige Staffel ist damit schon die siebte Staffel von "Aufgegabelt".

Neue Folgen von Alexander Herrmanns Kochsendung "Aufgegabelt" im BR

In der Sendung geht Alexander Herrmann auf Entdeckungsreise, quer durch Bayern. Dabei lässt er sich von spannenden Produkten und nachhaltig hergestellten, regionalen Zutaten inspirieren. In diesem Jahr waren auch erstmals die Zuschauer gefragt. Herrmann rief über die Social-Media-Kanäle des Bayerischen Rundfunks die Menschen auf, ihm Tipps aus ihrer bayrischen Heimat zu verraten.

In der ersten Sendung führt der Weg des Fernsehkochs in den Südosten von Bayern, nach Mühldorf am Inn. Dort trifft er Fini und Matthias, die seit 2013 Wasserbüffel züchten. Sie stellen Büffelmilch-Mozzarella her und zeigen damit, dass guter Mozzarella nicht immer unbedingt aus dem Süden Italiens kommen muss.

Für die zweite Sendung muss der Kulmbacher Fernsehkoch nicht weit reisen. In Nürnberg besucht er Ralph, der eine ungewöhnliche Pilzzucht betreibt. Er zieht Austernpilze aus dem Kaffeesatz. Mit dieser Methode züchtet er Zitronenseitlinge oder Florida-Austernpilze. Aus altem Kaffeesatz und einer Handvoll Pilzsubstrat fertigt er die Schwammerlbox, die man sich sogar nach Hause bestellen kann.

Jeden Sonntag eine neue Folge

Wer sich gerne die sieben Folgen der siebten Staffel "Aufgegabelt von Alexander Herrmann" anschauen möchte, sieht alle Sendungen an den folgenden sieben Sonntagen ab 17:15 Uhr im Bayerischen Rundfunk:

25. April 2021

2. Mai 2021

9. Mai 2021

16. Mai 2021

23. Mai 2021

30. Mai 2021

6. Juni 2021

Für diejenigen, die es nicht erwarten können, sich die erste Folge am Sonntag anzuschauen, besteht die Möglichkeit sich die Folge vom 25.4. schon ab Donnerstag (22. April 2021) in der Mediathek des Bayerischen Rundfunks anzusehen. Weitere Informationen zur Sendung erhalten hier.

Vor Kurzem verteile Guide Michelin wieder einmal Sterne an die besten Gastronomen in ganz Deutschland. Alexander Hermanns Restaurant in Wirsberg war eines von 13 Restaurant aus Franken, die mindestens einen Michelin-Stern ergattern konnten.