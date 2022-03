Der Drummer der berühmten Rockband "Foo Fighters" ist tot. Das hat die Band in der Nacht zum Samstag bei Twitter mitgeteilt. Taylor Hawkins ist nur 50 Jahre alt geworden und mitten auf der aktuellen Welttournee der Musiktournee unerwartet verstorben.

Die Band sei "erschüttert vom tragischen und vorzeitigen Verlust unseres geliebten Taylor Hawkins. Sein musikalischer Geist und sein ansteckendes Lachen werden für immer mit uns allen weiterleben. Unsere Gedanken sind bei seiner Frau, seinen Kindern, seiner Familie und wir bitten darum, dass ihre Privatsphäre in dieser unvorstellbar schwierigen Zeit mit dem größtmöglichen Respekt behandelt wird", so die Band.

"Foo Fighters"-Sänger Hawkins: Rätsel um Todesursache - Zeuge berichtet von Rettungseinsatz in kolumbianischem Hotel

Die Band befinde sich derzeit auf Welttournee und macht Station in Südamerika, wie die Bunte berichtet. Für den Sommer sei auch ein Konzert in Berlin geplant gewesen. Ein kolumbianisches Nachrichtenportal berichtet, dass die Behörden Hawkins' Tod bestätigt hätten. Dem lokalen Nachrichtenportal "Semana" zufolge soll der leblose Körper des berühmten Musikers in einem Hotel im Norden von Bogotá gefunden worden sein.

Er sei in die Hauptstadt gereist, um mit der Band auf dem Festival Estéreo Pìcnic aufzutreten. Die Kriminalpolizei und eine forensische Untersuchungsstelle der Rechtsmedizin hätten sich in das Hotel begeben, um den Abtransport der Leiche durchzuführen, schreibt das Medium.Ein Zeuge, der sich laut dem Portal in dem Hotel aufhielt, in dem der Schlagzeuger wohnte, erzählte demnach, dass die Sanitäter gegen 7.40 Uhr Ortszeit eintrafen. Er habe allerdings gedacht, der Grund sei eine Dekompensation gewesen, weil Bogotá sehr hoch liegt.

Die Sanitäter seien in einem nicht gekennzeichneten Auto gekommen und hätten das Hotel über den Parkplatz betreten. Dann sei eine Untersuchungseinheit der kolumbianischen Polizei dazugekommen, wird der Augenzeuge zitiert. Die Band selbst hat sich zur Todesursache bisher nicht geäußert. Hawkins hatte Zeit seines Lebens mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen. 2001 lag er nach einer Überdosis Heroin mehrere Tage im Koma.