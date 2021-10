Helene Fischer erklärte am 02. Oktober 2021 via Instagram, dass sie ihr erstes Kind erwarte. Für sie und ihren Lebensgefährten Thomas Seitel steht damit ein neues Kapitel in der Beziehung an. Fischer selbst schrieb über ihre Schwangerschaft, sie sei "überglücklich". Mehr Details zu ihrer Schwangerschaft wollte die 37-Jährige dann aber doch nicht verraten. Deshalb ist weder ein potenzieller Geburtstermin, noch die Schwangerschaftswoche bekannt.

Ebenfalls unbekannt war bislang, wie Fischers Ex-Freund Florian Silbereisen über die Neuigkeiten denkt. Zumindest bislang, denn gegenüber der Bild-Zeitung äußerte sich Silbereisen nun erstmals zu der Schwangerschaft von Helene Fischer.

Silbereisen: "Alles, was ich ihr dazu sagen möchte, habe ich Helene längst gesagt"

Er soll einer der ersten gewesen sein, der von der Schwangerschaft seiner Ex-Freundin erfahren habe, denn "erfreulicherweise konnten wir unsere Freundschaft immer behalten", sagte Silbereisen. Rund zehn Jahre waren Helene Fischer und Florian Silbereisen zusammen, ehe 2018 die Trennung bekannt wurde. Kurz darauf offenbarte Helene Fischer, dass sie mit dem Luftakrobaten Thomas Seitel bereits einen neuen Mann an ihrer Seite habe. Seitel und Fischer hatten sich bei der Arbeit an ihren Bühnenshows kennengelernt.

Trotzdem freue sich der Moderator Silbereisen für seine ehemalige Lebensgefährtin. "Alles, was ich ihr dazu sagen möchte, habe ich Helene längst schon vor längerer Zeit im privaten Kreis gesagt." Der Moderator war unter anderem gefragt worden, weil er beispielsweise keine Glückwünsche via Social Media an die werdende Mutter übermittelt hatte. Im Gespräch mit der Bild-Zeitung fügte der 40-Jährige dann noch hinzu: "Ich kann Helene und auch Thomas nur ganz herzlich gratulieren und von Herzen das Beste wünschen."