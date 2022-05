Ein bekanntes Kinderspiel hat den Sänger Malik Harris schon früher und noch bis heute irritiert. Der deutsche ESC-Kandidat verstehe nicht, warum dieses Spiel bis heute nicht kritisch hinterfragt wird. Immerhin könne selbst dem Namen schon ein rassistisches Motiv unterstellt werden.

"Was bei mir in der Kindheit immer ein komisches Gefühl ausgelöst hat, war das Spiel 'Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?'", sagte der 24-Jährige, der Deutschland am 14. Mai beim Eurovision Song Contest in Turin vertritt, der Deutschen Presse-Agentur in München. Eine Person versucht dabei, als "schwarzer Mann" Mitspieler zu fangen. "Ich dachte mir, komisch, mein Dad ist ein schwarzer Mann, rennen die jetzt vor ihm weg?", erklärte Harris.

Malik Harris kritisiert rassistisches Kinderspiel - Kinder sollten schon früh sensibilisiert werden

Der Musiker fühlte sich dadurch als Kind ausgeschlossen. Aus diesem Grund möchte er an die Gesellschaft appellieren, zum Nachdenken und zum kritischen Hinterfragen anregen. "Später habe ich dann begriffen, dass das ein typisches Beispiel dafür ist, dass das integriert ist in dieser Gesellschaft und man sich gar nicht groß Gedanken drüber macht. Aber für Leute, die betroffen sind, ist es halt echt hart."

Ansonsten genoss Harris seine Kindheit in einem oberbayerischen Dorf bei Landsberg am Lech aber sehr. In seinem ESC-Song "Rockstars" geht es um die Wehmut, dass diese unbeschwerte Zeit vorbei ist.

Ob Harris damit in Turin gewinnen wird, ist ihm egal. Solange er sein Bestes gegeben hat, ist er zufrieden. Er hat aber auch die feste Absicht, unabhängig von der Platzierung an diesem Abend zu feiern und alles zu genießen. "So oder so, es wird eine kurze Nacht."