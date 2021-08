Das britische Ex-Model Katie Price (43) ist Medienberichten zufolge mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden.

Wie der britische Sender BBC unter Berufung auf die Polizei berichtete, wurde ein 32 Jahre alter Mann wegen des Verdachts auf Körperverletzung festgenommen. Demnach wurden die Rettungskräfte in der Nacht zu Montag in den Ort Little Canfield nördlich von London gerufen. Wie die Zeitung «The Sun» berichtete, wurde der Reality-TV-Star wegen eines Kieferbruchs behandelt. Price soll auch eine Verletzung am Auge erlitten haben.

