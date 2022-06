Der kanadische Popstar Justin Bieber (28) hat wenige Tage nach der Absage von Konzerten in einem Video seine Fans informiert, dass er an einer Gesichtslähmung leidet.

Der Sänger postete am Freitagnachmittag (Ortszeit) auf Instagram ein fast dreiminütiges Video, in dem er über eine Diagnose mit dem Ramsay-Hunt-Syndrom spricht. Dabei handle es sich um eine Virus-Erkrankung, die Nerven in seinem Ohr und in seinem Gesicht angreife, erklärt Bieber.

Er muss eine Pause einlegen und sich schonen

«Wie ihr seht, kann dieses Auge nicht blinzeln», sagt der Grammy-Preisträger, dabei schaut das rechte Auge starr in die Kamera, während er das linke Auge zusammenkneift. Er könne auf dieser Seite auch nicht lachen oder seinen Nasenflügel bewegen, erklärt Bieber. Dabei zieht er den Mundwinkel auf der linken Seite hoch.

«Das ist eine ziemlich ernste Sache, wie ihr seht», wendet sich Bieber an seine Fans. Er müsse eine Pause einlegen und seinen Körper schonen. Er werde auch Übungen machen, um seine normalen Gesichtszüge wiederherzustellen. Es gab keine zeitliche Prognose für eine Rückkehr auf die Bühne.

Auf Biebers Instagram-Konto trafen zahlreiche Genesungswünsche von Fans und Kollegen ein, darunter von Promis wie Diane Keaton, Patrick Schwarzenegger, DJ Khaled, Finneas und Romeo Beckham.

Das Ramsay-Hunt-Syndrom werde durch dasselbe Virus verursacht, das auch Windpocken auslöst, schreibt die US-amerikanische Mayo Clinic auf ihrer Internetseite. Nach einer Windpocken-Infektion bleibe das Virus im Körper und könne Jahre später Gürtelrose auslösen. Das Ramsay-Hunt-Syndrom sei ein Gürtelrose-Ausbruch, der den Gesichtsnerv in der Nähe eines Ohrs betreffe und zu einer einseitigen Gesichtslähmung und Hörverlust führen könne. Das Syndrom trete eher bei älteren Menschen auf. Kinder werden heute routinemäßig gegen Windpocken geimpft. Dies reduziere das Risiko einer Infektion deutlich.

Gute Chancen auf vollständige Genesung

Es komme selten vor, dass das Virus im Körper reaktiviert werde und das Ramsay-Hunt-Syndrom hervorrufe, sagte der Leiter des Instituts für Gesichtslähmung in Los Angeles, Babak Azizzadeh, dem «Wall Street Journal». Meist gingen die Symptome binnen Wochen oder Monaten ganz zurück, sagte Amit Kochhar von der neurologischen Klinik Pacific Neuroscience Institute im kalifornischen Santa Monica dem Blatt. In seltenen Fällen könnten einige Symptome dauerhaft bleiben.

Bieber hatte am Dienstag mehrere Konzerte seiner «Justice World Tour» verschoben. Er handle auf Anweisung seines Arztes, sagte er in einer Instagram-Story, ohne über seine Diagnose zu reden. Zuletzt hatte der Sänger im Februar wegen eines positiven Covid-Tests zwei Konzerttermine in Las Vegas abgesagt.

Im März war die Frau des Sängers, das Model Hailey Bieber, wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn ins Krankenhaus eingeliefert worden. Später sagte sie, sie habe eine umgangssprachlich auch als «Mini-Schlaganfall» bekannte transitorische ischämische Attacke (TIA) erlitten und sei operiert worden, um ein Loch in ihrem Herzen zu schließen.