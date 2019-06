Eklat: Nina Bott aus Café geworfen - weil sie Baby Lio stillte

Schauspielerin Nina Bott, bekannt aus der Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", ist nach eigener Aussage aus einem Hamburger Café geworfen worden. Weil sie ihren Sohn stillte.

Söhnchen Lio ist Botts drittes Kind - somit die dritte Stillzeit für die Schauspielerin und Moderatorin. Und dennoch ist ihr so etwas noch nie passiert. Wie Bott in einem Interview mit RTL schildert, ist der Vorfall mittlerweile rund drei Monate her. Doch die Emotionen seien aktuell wieder hochgekocht. Bott erzählt, dass sie ganz diskret ihre Brust ausgepackt habe, um ihren kleinen Sohn zu stillen. Zu diesem Zeitpunkt saß die dreifache Mutter in einem Sessel eines Hamburger Cafés. Niemand konnte ihre Brust sehen, erklärt Bott.

Angestellter verweist Nina Bott während des Stillens des Cafés

Doch dann sei plötzlich ein Kellner vorbeigekommen und habe sie unverzüglich des Ladens verwiesen. Lio hätte nicht einmal mehr austrinken dürfen. Während Lio noch an ihrer Brust "angedockt" war, wie Bott es nennt, musste sie vor die Tür. Auf der Straße stillte sie ihren Sohn dann so lange im Stehen, bis ein Mitarbeiter eines Friseursalons auf der anderen Straßenseite der Schauspielerin einen Stuhl anbot.

Nina Bott wird emotional, wenn sie über den Vorfall spricht: "Wenn ich sehen würde, dass einer anderen Mama sowas passiert, dann wäre ich glaub ich ausgerastet." Kein Mensch sei eingeschritten und hätte die Bott vor dem Kellner verteidigt beziehungsweise gesagt, dass er sie doch in Ruhe fertig stillen lassen solle. Die 41-Jährige fühlte sich richtig vor den Kopf gestoßen.

Anderen Medienberichten zufolge, hat RTL das Café in Hamburg in der Zwischenzeit mit dem Vorfall konfrontiert. Laut Café-Betreiber soll es sich jedoch um ein Missverständnis handeln. Er habe offenbar gedacht, dass Nina Bott nichts mehr bestellen wollte. Nina Bott hingegen wollte sogar ein Wasser zum Stillen bestellen, wie sie im Interview erzählt.

