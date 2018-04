Ein guter Duft ist vielen wichtig: So lange benutzen wir das gleiche Parfüm

Durchschnittlich fünf Jahre lang nutzen die Deutschen das gleiche Parfüm.



Verwendung im Alltag



Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Splendid Research ergeben.Knapp ein Viertel (23 Prozent) sind besonders wechselhaft: Sie wählen in Abständen von einem Jahr oder kürzer einen neuen Duft aus. Vier von zehn (42 Prozent) bleiben 2 bis 4 Jahre bei ihrem Produkt, ein Viertel (24 Prozent) 5 bis 10 Jahre und 7 Prozent sogar 10 bis 20 Jahre. 3 Prozent der Befragten gaben an, seit mehr als 20 Jahren einen Duft zu verwenden.Allerdings ist die Nutzung von Parfüm, Eau de Toilette und Eau de Cologne im Alltag recht unterschiedlich: 71 Prozent verwenden einen künstlichen Duft regelmäßig, also mehrmals pro Woche bis täglich. 12 Prozent greifen wöchentlich oder mehrmals pro Monat zum Flakon und 9 Prozent seltener. Nur 8 Prozent nutzen nie Parfüm.Durchschnittlich gaben Parfümträger knapp 40 Euro für das letzte selbst erworbene Produkt aus.Vom 13. bis 19. März wurden 1016 Personen zwischen 18 und 69 Jahren befragt.